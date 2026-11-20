Larry Poindexter, el actor que interpretó al capitán Tom Fuller en la película S.W.A.T. - Unidad especial y que también apareció en un episodio de Friends, murió este miércoles a los 66 años. El intérprete estaba internado desde el viernes pasado, cuando un auto lo atropelló mientras cruzaba la calle en Studio City, el barrio de Los Ángeles donde vivía.



El actor había salido a buscar comida la noche del 13 de noviembre cuando un vehículo lo embistió. Sufrió varias fracturas en las costillas, estaba internado y tenía programada una operación, pero murió antes de pasar por el quirófano el miércoles por la mañana. Hasta el momento no se informó oficialmente la causa de la muerte. Estaba casado con la directora de casting Carol Kritzer, con quien tenía dos hijos mellizos, Rees y Jake.



Uno de los primeros colegas en despedirlo fue Paul Iacono, quien interpretó a su hijo en la comedia de MTV The Hard Times of RJ Berger. “Estoy destrozado. Siempre será un honor haber interpretado a su hijo y lo recordaré con cariño como a un segundo padre”, escribió en Instagram.



Poindexter nació en Dallas en 1959. Su padre era escenógrafo y su madre, cantante de ópera. Comenzó su carrera en el teatro y luego pasó a la televisión. Trabajó en telenovelas como Days of Our Lives (en dos papeles distintos, con décadas de diferencia), Santa Barbara y General Hospital. En Friends apareció en el episodio de San Valentín de la primera temporada, como uno de los bomberos que acuden al departamento de Monica y Rachel.



Su rol más conocido en cine fue el del estricto capitán Fuller en S.W.A.T. (2003), junto a Samuel L. Jackson y Colin Farrell. En 2019 volvió al universo de la franquicia en la serie televisiva, esta vez como sargento Boyer. También participó en 17 otra vez, El abogado del Lincoln (Netflix) y numerosas series como JAG, CSI, NCIS y Will & Grace. Además, fue cantante de una banda de country alternativo y trabajó en Broadway, incluyendo el musical The Cher Show.



A comienzos de noviembre había compartido en Instagram un adelanto de Residual, una serie web independiente en la que interpretaba a Jeff, que quedó como su última publicación.