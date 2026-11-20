La Justicia rechazó, por el momento, la medida cautelar solicitada por Mauro Icardi para impedir que Martín Migueles se acerque a él, a sus hijas y a su domicilio en Nordelta. El juez consideró que aún faltan elementos de prueba y que la investigación sigue en curso.



El pedido, presentado junto a su abogado Francisco Oneto, surgió tras el enfrentamiento que mantuvieron Icardi y Migueles el 6 de noviembre en la propiedad del futbolista. El magistrado estimó que la solicitud resultaba apresurada porque todavía no se contaba con todos los elementos necesarios. Se le pidió al fiscal que emita su opinión, un trámite que demandará algunos días, y recién después se evaluará nuevamente la medida una vez que las pruebas estén más completas.



El episodio que originó la denuncia ocurrió cuando Wanda Nara se presentó en Nordelta para retirar a sus hijas, luego de que una de ellas la alertara sobre un supuesto maltrato físico por parte del padre. El cruce entre Icardi y Migueles quedó registrado en video. El empresario le dijo: “Yo te hablo bien, soy un muchacho grande, me crié en la calle, no soy ni L-Gante ni Maxi López, así que cualquier cosa que tengamos que arreglar, la arreglamos, si no la arreglamos de otra manera”. El futbolista interpretó esas palabras como una amenaza y las judicializó.



Por ahora la cautelar no prosperó y el caso continúa bajo investigación. El conflicto judicial entre Icardi, Wanda Nara y Martín Migueles suma así un nuevo capítulo.