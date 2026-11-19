Con la presencia de Kicillof y Atanasof se corrió el Gran Premio Dardo Rocha
El icónico evento turfístico que tiene lugar cada año en el aniversario platense volvió a contar con la presencia del Gobernador. Esta vez, con una nueva copa para celebrar al ganador.
Hoy, la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, cumple 144 años. Y como ocurre cada año para esta ocasión, se disputó en el Hipódromo platense el Gran Premio Dardo Rocha, el más importante de los eventos hípicos bonaerenses.
También como cada año, el gobernador provincial, Axel Kicillof, estuvo presente, y compartió el palco con otros espectadores notables como el titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, y el intendente Julio Alak.
También estuvieron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la titular de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz.
La carrera la ganó la dupla que hicieron el jockey William Pereyra y el zaino Adorado Rim. El rápido galope del animal dejó atrás a The Gladiator’s Hat, Private Blend y Vota Bien, que quedaron segundo, tercero y cuarto, respectivamente.
Horas antes, Atanasof había encabezado la ceremonia de presentación del nuevo trofeo de la competencia, que le fue entregado al ganador. El diseño de la copa fue el producto de un concurso realizado por Lotería y Casinos y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El trabajo del artista Jerónimo Byrnes, graduado de la Facultad de Artes, fue el elegido, por lo que el trofeo lleva su diseño.
“Es un artista formado en la universidad pública y su obra es una muestra del enorme talento que tenemos”, destacó Atanasof.