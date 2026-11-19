Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de noviembre de 2026

Con la presencia de Kicillof y Atanasof se corrió el Gran Premio Dardo Rocha

El icónico evento turfístico que tiene lugar cada año en el aniversario platense volvió a contar con la presencia del Gobernador. Esta vez, con una nueva copa para celebrar al ganador.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.