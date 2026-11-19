La televisión cambió con el streaming, pero el poder de negociación de los nombres más convocantes se mantiene intacto. Los mayores cachés se ubican en torno a los dos millones de dólares por episodio.



En el tope del ranking aparecen Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, que reciben alrededor de US$ 2 millones por episodio por The Morning Show en Apple TV. La misma cifra alcanzan Sylvester Stallone por Tulsa King en Paramount+ y Chris Pratt por La lista terminal (The Terminal List) en Prime Video.



En el escalón siguiente se ubican Kenneth Branagh, que cobra US$ 1,4 millones por Laird en Paramount+; Harrison Ford y Jason Segel, con US$ 1,3 millones cada uno por Terapia sin filtro (Shrinking) en Apple TV; Kelly Reilly y Cole Hauser, con US$ 1,2 millones por Rancho Dutton (Dutton Ranch) en Paramount+; y Elisabeth Moss, con US$ 1,1 millones por Luminosas (Shining Girls) en Apple TV.



Más abajo, aunque todavía dentro del club de las siete cifras, figuran Zendaya por Euphoria en HBO, Nicolas Cage por Spider-Noir, Robert De Niro por Día Cero (Zero Day), y Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short por Only Murders in the Building, todos con pagos que rondan el millón de dólares por episodio.



Apple es la plataforma más agresiva en salarios, seguida por HBO, Amazon y Paramount+, esta última también con pagos superiores al millón en varios casos. Las temporadas cortas, de entre seis y diez capítulos, y la menor rigidez de las cláusulas de exclusividad hacen más atractivos estos contratos para las estrellas del cine, que pueden alternar proyectos sin concentrar toda su actividad en una sola serie.



Las cifras son estimaciones aproximadas, algunos contratos incluyen honorarios de producción y bonos, y la lista no es exhaustiva. Estos sueldos millonarios se concentran en quienes encabezan los elencos y no reflejan la situación del resto de la profesión actoral.