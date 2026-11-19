En octubre de 2017, Harvey Weinstein fue expulsado de su productora y de la Academia tras una avalancha de denuncias por acoso y agresión sexual que catalizaron el movimiento #MeToo. En 2020, un tribunal de Nueva York lo declaró culpable de delitos graves y lo sentenció a 23 años de prisión.



El caso Brand se sumó a esa lista en noviembre de 2026. El comediante y actor británico fue sentenciado en Londres a 10 años y seis meses de prisión tras ser hallado culpable de un delito de violación y tres de agresión sexual por hechos ocurridos entre 2004 y 2009.



Sean “Diddy” Combs enfrentó arresto y una serie de demandas civiles vinculadas a denuncias de abuso y agresión sexual, además de investigaciones federales sobre presuntas redes de abuso. Por su parte, en julio de 2026 una investigación de la BBC recogió testimonios de mujeres que señalaron conductas inapropiadas o delictivas de Jared Leto cuando eran adolescentes; un portavoz del actor negó las acusaciones.



Kevin Spacey perdió proyectos y trabajos en la industria a partir de 2017, después de las primeras acusaciones de conducta sexual inapropiada, entre ellas el relato del actor Anthony Rapp sobre un episodio de 1986.



Otros nombres conocidos integran el panorama de controversias de alto impacto. Bill Cosby enfrentó múltiples denuncias por agresión sexual y fue condenado en 2018, aunque la sentencia fue luego anulada por un tribunal de apelaciones. Roman Polanski fue acusado en 1977 de abuso sexual contra una menor de 13 años y abandonó Estados Unidos antes de que se completara el proceso.



Woody Allen y Michael Jackson protagonizaron escándalos mediáticos ligados a denuncias de abuso sexual contra menores, con desenlaces legales distintos: Allen no fue condenado penalmente y Jackson resultó absuelto en el juicio de 2005. James Franco y Dustin Hoffman también fueron señalados por acusaciones de conducta sexual inapropiada o acoso durante la ola de denuncias de finales de la década de 2010.



Los casos, con distintas etapas procesales y resultados judiciales, siguen alimentando el debate sobre el poder en la industria del entretenimiento y los mecanismos de denuncia y respuesta.