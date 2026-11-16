Fallas en los principales bancos de EEUU: miles de usuarios afectados en medio de rumores de un apagón mundial
Clientes de importantes entidades financieras reportaron problemas para acceder a sus cuentas y realizar transferencias. JPMorgan Chase confirmó inconvenientes técnicos, mientras crece la preocupación por las versiones que circulan sobre un supuesto ciberataque global para el 17 de noviembre.
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Miles de usuarios de los principales bancos de Estados Unidos denunciaron este lunes 16 de noviembre dificultades para operar con sus cuentas, consultar saldos y realizar transferencias. Los inconvenientes generaron preocupación en medio de una semana marcada por fallas tecnológicas y rumores sobre un supuesto apagón mundial.
Los reportes registrados en la plataforma Downdetector involucraron a clientes de JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank y Truist. También se registraron reclamos vinculados con Zelle, uno de los sistemas de transferencias digitales más utilizados del país.
JPMorgan Chase reconoció problemas técnicos que provocaron demoras en determinadas operaciones, aunque aclaró que sus clientes continuaban teniendo acceso a sus fondos. Además, descartó que el incidente estuviera relacionado con un ciberataque.
La falla en Chase parece haber repercutido en operaciones realizadas desde otras entidades. De hecho, Bank of America y Citigroup señalaron que sus propios servicios bancarios funcionaban normalmente, mientras que U.S. Bank indicó que podían registrarse demoras en transferencias a través de Zelle. La empresa que administra esa red aseguró que su plataforma seguía operativa.
El episodio se produce después de otros problemas tecnológicos registrados en Estados Unidos durante los últimos días, entre ellos una interrupción de servicios de Microsoft y una falla en el sistema de control del tráfico aéreo que afectó los vuelos.
¿Tiene relación con el supuesto apagón del 17 de noviembre?
La coincidencia temporal alimentó especulaciones en redes sociales, donde desde hace días circulan mensajes que advierten sobre un supuesto apagón mundial de 72 horas, acompañado por una caída de internet, las comunicaciones y los sistemas bancarios.
Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia que vincule las fallas financieras con un ataque coordinado ni con ese escenario.
El rumor sobre el 17 de noviembre surgió de una combinación de publicaciones alarmistas, recomendaciones de preparación ante emergencias y un simulacro del sistema de alertas estadounidense previsto para este martes.
Por ahora, lo confirmado es una falla técnica en Chase con repercusiones sobre determinadas operaciones bancarias. No hay pruebas de un colapso del sistema financiero estadounidense ni de un apagón mundial inminente.
Las entidades continúan trabajando para normalizar las operaciones afectadas.