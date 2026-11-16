Volver | La Tecla Nacionales 16 de noviembre de 2026 EN PROBLEMAS

Fallas en los principales bancos de EEUU: miles de usuarios afectados en medio de rumores de un apagón mundial

Clientes de importantes entidades financieras reportaron problemas para acceder a sus cuentas y realizar transferencias. JPMorgan Chase confirmó inconvenientes técnicos, mientras crece la preocupación por las versiones que circulan sobre un supuesto ciberataque global para el 17 de noviembre.

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