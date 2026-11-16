El Papa terminó su gira sudamericana y vuelve al Vaticano
León XIV cerró su viaje de diez días por Uruguay, la Argentina y Perú y regresa a Roma para continuar su pontificado. En Lima denunció la devastación y explotación en la Amazonia; alguien le arrojó un objeto que le pegó en la cabeza.
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El Papa León XIV cerró su gira por Sudamérica y vuelve al Vaticano para continuar su pontificado.
El Sumo Pontífice, nacido en los Estados Unidos como Robert Prevost, ofició una multitudinaria misa en Lima, la capital de Perú, el país donde pasó dos décadas al frente de la diócesis de Chiclayo. La ceremonia tuvo lugar en la Base Aérea Las Palmas, y se calcula que convocó a un millón y medio de personas.
“Aquí me enseñaron a ser obispo, y ahora, un poco más a ser Papa”, dijo León en el último escalón de su gira, que lo llevó a Uruguay y lo trajo luego a la Argentina. “Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo”.
En Perú, el líder de la Iglesia Católica denunció la devastación de la naturaleza y la explotación de los trabajadores en la región de la Amazonia.
Mientras se movilizaba en el Papamóvil por Lima, alguien le arrojó un objeto que le pegó en la cabeza, pero por suerte no le produjo heridas.
La gira sudamericana de Prevost duró diez días, y se produjo menos de un mes después de que fuera intervenido quirúrgicamente por un tumor.