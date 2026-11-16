Volver | La Tecla Nacionales 16 de noviembre de 2026 DESDE PERÚ

El Papa terminó su gira sudamericana y vuelve al Vaticano

León XIV cerró su viaje de diez días por Uruguay, la Argentina y Perú y regresa a Roma para continuar su pontificado. En Lima denunció la devastación y explotación en la Amazonia; alguien le arrojó un objeto que le pegó en la cabeza.

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