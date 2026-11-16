Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de noviembre de 2026 INTERIOR

Intendentes y concejales de la Sexta avanzan en una agenda común y ponen el foco en las rutas

Dirigentes de distintos distritos de la región buscan coordinar propuestas para fortalecer la producción, defender el empleo y reclamar obras de infraestructura. Uno de los primeros planteos apunta al destino de los fondos del impuesto a los combustibles.

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