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A PREPARAR LOS AHORROS

Temporada teatral 2027 en Mar del Plata: las obras y precios que se avecinan

Entre las propuestas se destacan Las hijas, Sottovoce, las despedidas de Mauricio Dayub y el musical La llamada

Temporada teatral 2027 en Mar del Plata: las obras y precios que se avecinan
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Mar del Plata tendrá su temporada teatral de verano 2027 con once obras distribuidas en las seis salas a cargo del empresario y productor,  Carlos Rottemberg.

Vale mencionar que el programa “Precios amigables” continúa por cuarto año: en todas las funciones, todos los días y con cualquier medio de pago, habrá un sector de plateas a $48.000, un valor que el empresario destaca por debajo de los precios habituales de Buenos Aires.

En el Teatro Atlas se presentará Las hijas, la comedia de Ariadna Asturzzi dirigida por Adrián Suar y protagonizada por Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa, que debutará el 1 de enero.

En el Teatro América se verá Misery, la adaptación de la novela de Stephen King dirigida por Manuel González Gil y protagonizada por Julia Calvo y Juan Gil Navarro.

Mientras que en el Teatro Neptuno recibirá La función que sale mal, también dirigida por Manuel González Gil, con un elenco que incluye a Diego Reinhold, Héctor Díaz, Fredy Villarreal y Dan Breitman, entre otros.

Por su parte, en el Teatro Lido albergará dos títulos. Por un lado, Viuda e hijas, con Nora Cárpena, María Valenzuela, Paula Morales y Leticia Brédice. Por otro, Regla de 3 simple, la comedia romántica escrita y dirigida por Hernán Krasutzky que protagonizan Felipe Colombo y Juli Savioli, y que constituye el único estreno nacional de la programación.

También, en el Teatro Bristol, Mauricio Dayub se despedirá definitivamente de dos de sus obras más emblemáticas: El equilibrista y El amateur, esta última junto a Gustavo Luppi. En la misma sala, Natalie Pérez presentará el unipersonal Las cosas maravillosas, dirigido por Mey Scápola.

Finalmente, el Teatro Mar del Plata concentrará tres propuestas. El musical La llamada reunirá a Momi Giardina, Flor Jazmín Peña, Leticia Siciliani, Juli Castro y César “Banana” Pueyrredón, con una banda marplatense en vivo.

El cierre de la temporada llegará de la mano de Sottovoce, la comedia protagonizada por Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega, con funciones el 26, 27 y 28 de febrero y el 5, 6 y 7 de marzo.

La programación combina comedias, dramas, musicales y unipersonales y se desarrollará desde fines de diciembre hasta marzo. 

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