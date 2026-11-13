Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de noviembre de 2026 EXPLOSIÓN

Tragedia en Lanús: hay dos detenidos y arranca la pelea por las responsabilidades

¿Hubo demoras indebidas para activar el protocolo de emergencia? El municipio acusa a la empresa de gas de no avisar a tiempo y priorizar a sus propios equipos. La Justicia dispuso arrestar a dos de sus directivos.

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