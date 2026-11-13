Tragedia en Lanús: hay dos detenidos y arranca la pelea por las responsabilidades
¿Hubo demoras indebidas para activar el protocolo de emergencia? El municipio acusa a la empresa de gas de no avisar a tiempo y priorizar a sus propios equipos. La Justicia dispuso arrestar a dos de sus directivos.
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A sólo horas del grave suceso ocurrido en Remedios de Escalada, donde la explosión de un caño de gas causó una muerte y dejó a varias personas heridas de gravedad, ya empezó la puja por la responsabilidad en el trágico hecho.
La Municipalidad de Lanús, que gobierna Julián Álvarez, emitió un comunicado en el que acusa a MetroGAS, la empresa concesionaria del servicio en la zona, de haber priorizado a sus propios equipos en vez de avisar inmediatamente a las autoridades, perdiendo un tiempo vital.
El Sistema de Emergencias municipal recibió el alerta de una “explosión por fuga” a las 10.52, pero, “según declaraciones del propio vocero de MetroGAS, la rotura del caño habría sucedido 9:44 hs, es decir más de una hora antes de la explosión”, explicó la comuna.
“Ante el incidente, el personal de la empresa, en lugar de llamar a los Servicios de Emergencia y activar el protocolo pertinente, optó por informarlo al servicio de emergencias interno de MetroGAS, habiéndose perdido un tiempo muy valioso para realizar la evacuación de la zona”, indica el comunicado. “Por este motivo, y ante esta información, la fiscal a cargo de la causa ordenó la demora inmediata de dos directivos de la empresa MetroGAS”.
En efecto, el director de Defensa Civil municipal, Claudio Arale, dijo que dos personas fueron detenidas y que “seguramente se violaron los protocolos de emergencia”.
El saldo de la explosión
Luego de producida la explosión, “se activó el Protocolo de Emergencias y nos hicimos presentes en el lugar del hecho con personal de Bomberos, Defensa Civil, Salud, Desarrollo Social y Seguridad del Municipio de Lanús”, explica la Municipalidad. “Hasta el momento, hemos podido constatar una persona fallecida en el lugar, y tenemos reportadas 30 personas heridas que fueron trasladadas por los Servicios de Emergencias del Municipio de Lanús: 7 de ellas de gravedad (6 derivadas al Hospital Evita y 1 al Hospital Narciso López); 13 que permanecen en observación fuera de peligro; y 10 que ya fueron dadas de alta. Aún se desconoce el paradero de 2 personas que continúan siendo buscadas”.
“Todos los vecinos y vecinas de la zona ya fueron evacuados. El fuego está controlado, pero aún aguardamos que MetroGAS corte el suministro de gas para poder extinguirlo por completo y realizar una evaluación integral de los daños”, precisa el comunicado.