Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de noviembre de 2026 DESCONFIADOS

La Plata, entre luces de campeón y el resto en caída libre

Mientras el Palacio se pone rojo y blanco, el comercio platense sigue en rojo, los pescadores con mosca se quedan sin aula y los libertarios proponen que la inseguridad se resuelva por WhatsApp. Un radar semanal con más contradicciones que soluciones.

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