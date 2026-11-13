La Plata, entre luces de campeón y el resto en caída libre
Mientras el Palacio se pone rojo y blanco, el comercio platense sigue en rojo, los pescadores con mosca se quedan sin aula y los libertarios proponen que la inseguridad se resuelva por WhatsApp. Un radar semanal con más contradicciones que soluciones.
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1. Desalojo exprés a los pescadores con mosca
La Asociación Platense de Pescadores con Mosca recibió una intimación para dejar en diez días el aula del Parque Saavedra que ocupa desde 2012 (después de recuperarla ellos mismos de un incendio). Sin diálogo ni explicación clara. En La Plata, al parecer, hay espacio para todo… menos para los que enseñan a cuidar el agua.
2. El comercio que no levanta
Las ventas cayeron 15,6% en el tercer trimestre y ya van 15 trimestres consecutivos en rojo. Gonnet y City Bell encabezan el derrumbe; indumentaria y alimentos explican casi el 70% de la caída. El relevamiento de la Cámara de Comercio y la UNLP advirtió que el sector en La Plata acumuló su decimoquinto trimestre consecutivo en rojo
3. “Ojos en Alerta”: seguridad por WhatsApp
Los libertarios proponen un sistema para que los vecinos denuncien delitos, situaciones sospechosas y emergencias por WhatsApp al Centro de Monitoreo. Capacitación previa incluida. La idea es linda en el papel; en la calle, la inseguridad no suele esperar el doble tilde.
4. Alak y la segunda etapa de la compactación
El intendente presenta la segunda etapa del Programa Municipal de Compactación. Ya van más de 2.700 vehículos retirados y miles compactados. El mensaje es claro: hay chatarra que se saca de las calles. El resto de los problemas, por ahora, sigue en el inventario.
5. El Palacio se tiñe de rojo y blanco
Otra vez la Municipalidad se iluminó con los colores de Estudiantes campeón. El gesto es rápido y fotogénico. El resto de la semana, entre desalojos, caídas de ventas y autos abandonados, la ciudad queda un poco más apagada.