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‘Tienes un e-mail’ tendrá nueva versión

Se desarrolla una nueva adaptación de la comedia romántica de 1998 protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan

‘Tienes un e-mail’ tendrá nueva versión
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Warner Bros. trabaja en una nueva versión de Tienes un e-mail (You’ve Got Mail), la comedia romántica de 1998 dirigida por Nora Ephron y protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan.

El proyecto, que se encuentra en etapas tempranas de desarrollo, contará con Jason Orley como director y responsable de la versión actual del guión, basada en un borrador previo escrito por Deborah Kaplan y Harry Elfont.

Los detalles de la trama se mantienen en reserva. Es una nueva historia inspirada en el original, aunque aún no se ha precisado si conservará el núcleo argumental o lo adaptará a las formas actuales de comunicación digital y las relaciones personales.

Neal Moritz y Tania Landau (Original Film) volverán como productores. La película original, estrenada en la temporada navideña de 1998, recaudó aproximadamente 250 millones de dólares en taquilla mundial frente a un presupuesto estimado de 65 millones. Contaba la historia de Joe Fox (Hanks), dueño de una cadena de librerías, y Kathleen Kelly (Ryan), propietaria de una pequeña librería infantil independiente. Rivales en el mundo real, ambos se enamoraban de forma anónima a través de mensajes de AOL. Fue la tercera colaboración cinematográfica entre Hanks y Ryan, después de Joe contra el volcán y Algo para recordar. El elenco original incluyó a Greg Kinnear, Parker Posey, Jean Stapleton y Steve Zahn.

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