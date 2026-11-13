Paro en Ezeiza y Aeroparque: demoras y reclamos salariales

Los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque son escenario de una medida de fuerza impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a través de los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).



La modalidad elegida es el llamado “paro a la japonesa”, que comenzó a las 6 de la mañana y se concentra principalmente en las áreas de control terrestre. A diferencia de una huelga tradicional, los trabajadores no abandonan sus puestos: continúan cumpliendo sus tareas, pero aplicando de manera estricta y exhaustiva cada reglamento y protocolo vigente.



El objetivo, según el gremio, es visibilizar el conflicto sin interrumpir deliberadamente los servicios esenciales, priorizando la seguridad operacional. Sin embargo, esta rigurosidad puede extender los tiempos de los controles y generar demoras en las operaciones aeroportuarias.



El personal administrativo, por su parte, lleva adelante una retención de tareas durante toda la jornada.El coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Beleli, señaló que el reclamo responde a tres años sin paritarias sectoriales y a más de diez meses con una parte de los salarios congelada. También cuestionaron el financiamiento del organismo y afirmaron que la ANAC registra una recaudación superior a los $220.000 millones, recursos que, según el sindicato, deberían destinarse a sostener las operaciones y mejorar las condiciones laborales.



Aunque la medida no implica necesariamente la cancelación de vuelos, su impacto puede traducirse en mayores tiempos de espera, especialmente en un contexto de alto movimiento aerocomercial. Medios locales reportaron demoras en varios vuelos en Aeroparque durante la mañana.



La jornada de este viernes forma parte de un plan de lucha escalonado. Según anunció ATE-ANAC, entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre está prevista una retención de tareas en los servicios de extinción de incendios de los aeropuertos de todo el país, un área vinculada directamente a la seguridad aeroportuaria.



El gremio también adelantó que presentará denuncias ante organismos internacionales como la OACI, la IATA y la FAA por lo que considera un deterioro del financiamiento y posibles incumplimientos de recomendaciones sobre dotaciones y condiciones laborales.



Por el momento, la protesta se focaliza en Ezeiza y Aeroparque, mientras los trabajadores aguardan respuestas del Gobierno nacional sobre la reapertura de instancias de negociación salarial.