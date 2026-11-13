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NUEVOS PROYECTOS

La resurrección de Johnny Depp

Tras el conflictivo enfrentamiento judicial con Amber Heard, el actor protagoniza Ebenezer: los fantasmas de Navidad, una versión del clásico de Dickens

La resurrección de Johnny Depp
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Después de mucho tiempo, Johnny Depp vuelve a un protagónico de alto perfil en una película de gran presupuesto. El actor, que llegó a ser una de las estrellas más taquilleras de Hollywood, había entrado en un eclipse pronunciado a fines de la década pasada por su enfrentamiento con Amber Heard.

Las acusaciones de abuso durante su convivencia dañaron su carrera en plena era del #MeToo, aunque Depp no enfrentó cargos penales y los juicios por difamación (en Estados Unidos y Gran Bretaña) terminaron con resultados favorables para él en la mayoría de los cargos. Hollywood, sin embargo, lo apartó de grandes proyectos mientras duró el proceso.Ahora protagoniza Ebenezer: los fantasmas de Navidad, una nueva adaptación del cuento navideño de Charles Dickens, bajo la dirección de Ti West, uno de los realizadores más interesantes del terror y el fantástico reciente.

Se trata de la primera película apta para todo público del director, conocido por la trilogía gore X, Pearl y MaXXXine protagonizada por Mia Goth. El elenco incluye a Ian McKellen (como el fantasma de Jacob Marley), Rupert Grint, Daisy Ridley, Andrea Riseborough y Sam Claflin, entre otros.La historia sigue al avaro Ebenezer Scrooge en la Inglaterra victoriana, que en la víspera de Navidad es visitado por los espectros del Pasado, del Presente y del Futuro. Estos le muestran su vida y lo impulsan a transformarse en un hombre más amable y solidario.

West filma las apariciones de los fantasmas con el rigor del horror, mientras Depp aborda el personaje desde la comedia y su reconocida capacidad de caracterización. El actor aparece envejecido, con un maquillaje preciso, y compone a un hombre sin fe pero con miedo, en un rol que exige pasar de la oscuridad a la luz sin perder el tono cómico.

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