Dustin Hoffman negó las denuncias de acoso sexual

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Casi una década después de las denuncias que lo involucraron durante el auge del movimiento #MeToo en 2017, Dustin Hoffman volvió a referirse públicamente al tema en Look at Me, su autobiografía escrita junto con la periodista Ariel Levy y publicada en Estados Unidos.
El protagonista de El graduado y Rain Man negó haber obtenido algo sexual de alguien sin su consentimiento y aseguró que esa idea “simplemente no es algo que haya hecho jamás”. Sin embargo, escribió: “Estoy seguro de que, a lo largo de mi vida, especialmente hace cuarenta años, hice sentir incómodas a algunas mujeres”.
Hoffman planteó una distinción sobre el concepto de incomodidad: “La incomodidad es un estado emocional subjetivo. Lo que a una persona le parece grosero y ofensivo, a otra puede resultarle divertidísimo, estimulante o incluso acogedor”. Atribuyó parte de su comportamiento a su sentido del humor y a su tendencia a coquetear. “Me encantan los llamados chistes sucios”, reconoció, y recordó que Bill Murray lo había definido como “un coqueto del Borscht Belt”. “Eso no es lo mismo que presionar a alguien para que haga algo que no quería hacer”, sostuvo.
En 2017, varias mujeres lo acusaron de acoso y agresión sexual. Entre ellas, Anna Graham Hunter denunció episodios durante el rodaje de Muerte de un viajante (1985), cuando tenía 17 años. También se conocieron testimonios de Wendy Riss Gatsiounis y Kathryn Rossetter, además de relatos de otras tres mujeres a Variety sobre supuestos casos de acoso, agresión sexual y exhibicionismo frente a una menor. Hoffman se disculpó públicamente con Graham Hunter por haber podido incomodarla, mientras su abogado calificó las acusaciones de agresión sexual como falsas y difamatorias. Las denuncias no derivaron en demandas judiciales ni cargos penales.
El actor afirmó que consideraba el #MeToo una iniciativa necesaria, pero que nunca imaginó verse involucrado. Comparó el tratamiento de las acusaciones con el macartismo de los años cincuenta: “Mi vida cambió por completo. No había presunción de inocencia. No había manera de demostrar nada”. Reconoció que le resultó difícil defenderse sin que se interpretara como un ataque al movimiento: “No quería luchar contra algo que consideraba importante… El único problema era que se estaban diciendo cosas sobre mí que simplemente no eran ciertas”.
Hoffman también dedicó espacio al rol de su esposa Lisa, con quien está casado desde 1980. Escribió que le llevó “años (¿décadas?)” entender que coquetear con todas las mujeres no estaba bien y que su sentido del humor subido de tono podía percibirse como inapropiado por quienes no lo conocían. “Yo sé que soy inofensivo, ella sabe que soy inofensivo, pero si nunca me hubieras conocido, ¿cómo podrías saberlo?”, reflexionó. Admitió la posibilidad de haber carecido de empatía o de haber estado demasiado concentrado en sí mismo. “No busco humillar ni ofender a nadie. No soy una persona que disfrute de tener poder o de presionar a otros”, sostuvo.
El libro, que también incluye anécdotas de su juventud y de su carrera, se presenta como una reflexión íntima del actor sobre su vida, su humor y las controversias que marcaron su trayectoria pública.