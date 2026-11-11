Probation y perimetral para Naselli tras la denuncia de Xipolitakis

La Justicia Penal de Avellaneda-Lanús resolvió otorgar a Javier Naselli una suspensión del juicio a prueba (probation) por el plazo de un año, en el marco de la causa por daños en contexto de violencia intrafamiliar iniciada por su expareja, Victoria “Vicky” Xipolitakis.



El fallo establece que Naselli deberá completar el programa “Hablemos”, destinado a hombres que han ejercido violencia y dependiente del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, someterse a tratamiento psicológico y realizar donaciones de alimentos no perecederos a una institución de bien público. Además, se le impuso una restricción perimetral de 300 metros que le prohíbe acercarse a Xipolitakis, a su hijo, a su grupo familiar, a su domicilio, lugar de trabajo y espacios de concurrencia habitual, así como mantener cualquier tipo de comunicación con ella.



El empresario también deberá ponerse al día con la cuota alimentaria de su hijo, de la que la panelista denunció un incumplimiento de al menos dos años, y someterse al control del Patronato de Liberados con presentaciones trimestrales, pese a residir en Nueva York.



Quedó eximido de la reparación económica del daño porque la propia denunciante rechazó esa posibilidad.La causa se originó en un episodio de 2024, en el edificio donde vivía Xipolitakis, cuando Naselli arrojó y rompió el teléfono celular de su expareja durante una discusión, en presencia de su hijo Salvador, quien intentó intervenir.



El hecho quedó registrado en video y formó parte de las pruebas del expediente.Tras conocerse la resolución, Xipolitakis reaccionó en sus redes sociales con el mensaje: “Después de tanto dolor, de tanta lucha, se hizo Justicia”. También agradeció a sus abogados y publicó una dedicatoria a su hijo, al que definió como su mayor motivo y fuerza para no rendirse.