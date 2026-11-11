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Murió Carlos Babington, ídolo de Huracán y de la selección del Mundial 74

El exfutbolista, entrenador y expresidente del Globo falleció este miércoles a los 77 años. Fue figura del equipo campeón del Metropolitano de 1973 dirigido por César Luis Menotti y formó parte de la Selección argentina en Alemania

Murió Carlos Babington, ídolo de Huracán y de la selección del Mundial 74
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Durante esta mañana murió Carlos Alberto Babington, destacado futbolista argentino que brilló con la camiseta de Huracán y de la Selección nacional.

Apodado El Gringo, dueño de una zurda exquisita y habitual portador del número 10, tuvo su actuación más recordada en el Huracán de 1973, el equipo que, de la mano de César Luis Menotti, se consagró campeón del Torneo Metropolitano y quedó en la historia del fútbol argentino.

Asimismo, Babington debutó en Huracán en 1969 y volvió a vestir la camiseta del Globo en distintas etapas de su carrera. También jugó en el Wattenscheid 09 de Alemania, en los Tampa Bay Rowdies de Estados Unidos y se retiró en 1983 en el Junior de Barranquilla, de Colombia.

Con la Selección argentina integró el plantel que disputó el Mundial de 1974 en Alemania Federal.

Tras colgar los botines, desarrolló una carrera como entrenador en clubes como Platense, Banfield, Racing, River Plate y el propio Huracán, donde logró ascensos. Entre 2006 y 2011 fue presidente del Club Atlético Huracán. Además, la institución emitió un comunicado de condolencias destacando su trayectoria como campeón, técnico, dirigente y uno de los grandes futbolistas que dio la institución.

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