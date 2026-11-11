Arrestan a Thomas Markle, padre de Meghan Markle, por posesión de pornografía infantil

Thomas Wayne Markle, padre de la duquesa de Sussex, fue arrestado por agentes del FBI en la residencia Maravida Senior Living, donde vivía. Enfrenta un cargo federal de posesión de pornografía infantil por material hallado en dos unidades de almacenamiento del área de Los Ángeles, que había mantenido alquiladas durante casi dos décadas (desde 2008, con pagos recientes).



Según la denuncia penal, los agentes incautaron unos 78 objetos, entre diapositivas, negativos fotográficos y libros que contenían imágenes de abuso sexual infantil. Entre el material figuraban fotografías explícitas de un hombre identificado por testigos como Markle junto a niñas, así como imágenes de menores en distintas etapas de desnudez, algunas aparentemente tomadas en un hotel de Filipinas. Parte de las fotografías sugerirían que el material es antiguo, de cuando Markle tenía entre 30 y 40 años.



El hombre, que había residido en el extranjero y recientemente se trasladó a Florida para atención especializada (incluyendo cuidados por demencia y problemas de movilidad, ya que usa silla de ruedas), compareció ante un juez en Tampa. Fue liberado bajo fianza personal, con la condición de permanecer bajo detención domiciliaria, monitoreo electrónico y restricciones de viaje a los distritos de Florida y California donde se originó el caso. No se tomó declaración de culpabilidad o inocencia en la audiencia inicial. Si es condenado, la pena máxima podría alcanzar los 20 años de prisión.