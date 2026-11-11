Apps
Sábado, 14 noviembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
SIGUE EL ESCANDALO

Arrestan a Thomas Markle, padre de Meghan Markle, por posesión de pornografía infantil

El exdirector de iluminación de Hollywood, de 82 años, fue detenido una residencia para mayores en Lakeland, Florida, tras el hallazgo de material de abuso sexual infantil en dos depósitos de Los Ángeles que alquilaba desde 2008. Fue liberado bajo detención domiciliaria y monitoreo electrónico, aunque días después volvió a ser detenido por retirar el brazalete

Arrestan a Thomas Markle, padre de Meghan Markle, por posesión de pornografía infantil
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Thomas Wayne Markle, padre de la duquesa de Sussex, fue arrestado por agentes del FBI en la residencia Maravida Senior Living, donde vivía. Enfrenta un cargo federal de posesión de pornografía infantil por material hallado en dos unidades de almacenamiento del área de Los Ángeles, que había mantenido alquiladas durante casi dos décadas (desde 2008, con pagos recientes).

Según la denuncia penal, los agentes incautaron unos 78 objetos, entre diapositivas, negativos fotográficos y libros que contenían imágenes de abuso sexual infantil. Entre el material figuraban fotografías explícitas de un hombre identificado por testigos como Markle junto a niñas, así como imágenes de menores en distintas etapas de desnudez, algunas aparentemente tomadas en un hotel de Filipinas. Parte de las fotografías sugerirían que el material es antiguo, de cuando Markle tenía entre 30 y 40 años.

El hombre, que había residido en el extranjero y recientemente se trasladó a Florida para atención especializada (incluyendo cuidados por demencia y problemas de movilidad, ya que usa silla de ruedas), compareció ante un juez en Tampa. Fue liberado bajo fianza personal, con la condición de permanecer bajo detención domiciliaria, monitoreo electrónico y restricciones de viaje a los distritos de Florida y California donde se originó el caso. No se tomó declaración de culpabilidad o inocencia en la audiencia inicial. Si es condenado, la pena máxima podría alcanzar los 20 años de prisión.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

POST-LEÓN

La tensión con Bullrich signará la semana del retorno de la mesa política de Karina

Tras el “intermezzo” que produjo la visita del Papa, la hermana del Presidente convocó a la primera reunión del grupo de élite oficial en un mes. Será el martes, con la relación entre Milei y su ¿aliada? en un punto crítico.

NOTICIAS MÁS VISTAS

La economía contra las cuerdas: los tres frentes que complican a Milei rumbo a 2027

Fuerte explosión en Lanús: un muerto, 20 personas heridas y comercios destruidos

Reelecciones indefinidas en PBA: la presión de los intendentes y los rumores de extraordinarias antes de Navidad

La mayoría de las provincias desdoblan la elección y siguen las dudas en Buenos Aires

VIH, hepatitis y tuberculosis: cuenta regresiva para un proyecto que busca ampliar derechos en la salud

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET