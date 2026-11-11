Volver | La Tecla Photoshop 11 de noviembre de 2026 COMIENZA LA DESPEDIDA

Se vienen los programas especiales de Mirtha

Tras su internación, “La Chiqui” retoma de a poco sus actividades sociales, pero su regreso inmediato a la pantalla no está entre los planes. Mientras tanto, se evalúa la posibilidad de una última emisión especial de despedida

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