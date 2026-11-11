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Miércoles, 11 noviembre 2026
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UN NUEVO LOOK

Lali Espósito se animó a un cambio de look radical

A pocos días de su casamiento con Pedro Rosemblat, la cantante compartió en redes el antes y después de una transformación que dejó atrás su característico pelo largo negro y apostó por un corte corto, desmechado y con mucho movimiento. El nuevo estilo, con aire moderno y rockero, generó repercusión inmediata entre sus seguidores

Lali Espósito se animó a un cambio de look radical
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Lali Espósito volvió a demostrar que no le teme a los cambios de imagen.

A través de sus redes sociales, la artista mostró el proceso de un corte radical en el que se despidió de su larguísima melena negra, un sello personal durante mucho tiempo,  y apareció con el pelo cortito.

En las imágenes del antes, se la ve sentada en la peluquería mientras su estilista trabaja sobre su abundante cabellera.

El resultado final sorprendió: un corte desmechado, con flequillo abierto y mechones que enmarcan el rostro, con mucho movimiento y textura. El estilo tiene un aire moderno, rockero y lleno de personalidad.

La transformación fue contundente. Pasó de un pelo largo que le llegaba cerca de la cintura a un look completamente diferente, sin perder su impronta audaz y camaleónica.

Fiel a su costumbre de reinventarse, Lali dejó claro una vez más que está dispuesta a jugar con su imagen.

El cambio llegó poco después de su boda con Pedro Rosemblat, en la que aún lucía su melena larga, y rápidamente generó reacciones entre sus millones de seguidores, que destacaron cómo el nuevo corte le queda y resalta su rostro.

Con este nuevo look, la cantante vuelve a marcar tendencia y mantiene a todos hablando de su estilo.


 

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