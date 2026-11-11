Volver | La Tecla Photoshop 11 de noviembre de 2026 UN NUEVO LOOK

Lali Espósito se animó a un cambio de look radical

A pocos días de su casamiento con Pedro Rosemblat, la cantante compartió en redes el antes y después de una transformación que dejó atrás su característico pelo largo negro y apostó por un corte corto, desmechado y con mucho movimiento. El nuevo estilo, con aire moderno y rockero, generó repercusión inmediata entre sus seguidores

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