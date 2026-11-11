Volver | La Tecla Photoshop 11 de noviembre de 2026 ADIOS A UNA ESTRELLA

Murió Stacy Keach a los 85 años

El reconocido actor estadounidense falleció en su casa familiar de Magdalenka, Polonia, tras una larga lucha contra una afección cardíaca e insuficiencia cardíaca. La noticia fue confirmada por su esposa, Malgosia Tomassi. Keach alcanzó gran popularidad en los años 80 por interpretar al detective privado Mike Hammer y tuvo una extensa carrera en cine, televisión y teatro

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