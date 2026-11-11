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ADIOS A UNA ESTRELLA

Murió Stacy Keach a los 85 años

El reconocido actor estadounidense falleció en su casa familiar de Magdalenka, Polonia, tras una larga lucha contra una afección cardíaca e insuficiencia cardíaca. La noticia fue confirmada por su esposa, Malgosia Tomassi. Keach alcanzó gran popularidad en los años 80 por interpretar al detective privado Mike Hammer y tuvo una extensa carrera en cine, televisión y teatro

Murió Stacy Keach a los 85 años
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El actor estadounidense Stacy Keach falleció el martes 10 de noviembre a los 85 años en su hogar de Magdalenka, Polonia, después de una prolongada batalla contra una grave afección cardíaca e insuficiencia cardíaca.

La confirmación llegó a través de un comunicado de su esposa, la actriz polaca Malgosia Tomassi, quien señaló que Keach luchó con valentía y determinación hasta el final.Keach se hizo popular en la década de 1980 al encarnar al detective privado Mike Hammer en la serie televisiva The New Mike Hammer.

A lo largo de su carrera, que abarcó más de cinco décadas, participó en películas como Fat City, American History X y Nebraska, y en series como Prison Break, ER, Dos hombres y medio y Blue Bloods. También fue un destacado actor de teatro, reconocido por sus interpretaciones shakespearianas, entre ellas Hamlet y el Rey Lear, y obtuvo un Globo de Oro por su papel como Ernest Hemingway en una miniserie.

Nacido en 1941 en Savannah, Georgia, Keach superó dificultades físicas en su infancia y construyó una trayectoria versátil entre el escenario, el cine y la televisión.

En los últimos años residía en Polonia junto a su esposa, con quien se había casado en 1986. Le sobreviven su esposa Malgosia y sus hijos Shannon y Karolina.

Su partida deja un vacío en el mundo del entretenimiento, donde era valorado tanto por su presencia en pantalla como por su trabajo en el teatro.

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