Icardi, indignado: no lo dejaron declarar

El futbolista se presentó ante la fiscalía para dar su versión de los hechos en la causa por violencia contra su hija Francesca, pero no pudo hacerlo. Sus abogados cuestionaron el “trato desigual” entre las partes y advirtieron que recurrirán a todas las vías legales si persisten las demoras
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La situación judicial de Mauro Icardi por la denuncia de violencia contra su hija Francesca, de 11 años, sumó un nuevo capítulo.
El futbolista se presentó ante la fiscalía para declarar y dar su versión de los hechos, pero no fue recibido.
Ante esta situación, su equipo de abogados emitió un comunicado en el que cuestionó el accionar del tribunal y denunció un trato desigual respecto de la parte denunciante, Wanda Nara.
“Nos resulta llamativo el trato desigual entre las partes”, expresaron los letrados. “No pedimos privilegios. Pedimos el mismo trato. La ley obliga al Ministerio Público Fiscal a actuar con criterio objetivo, también a favor del imputado, y la igualdad entre las partes no es un favor: es una garantía”, agregaron.
En el texto, la defensa advirtió que, si las demoras continúan, recurrirán a todas las vías que la ley prevé para garantizar que Mauro Icardi sea escuchado.
El caso sigue abierto y, según versiones previas de la defensa, el jugador niega haber agredido a su hija y sostiene que no se constataron lesiones.
Por el momento, permanece vigente una restricción de acercamiento y contacto.