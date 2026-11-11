Volver | La Tecla Photoshop 11 de noviembre de 2026 SIGUE EL ESCANDALO

Icardi, indignado: no lo dejaron declarar

El futbolista se presentó ante la fiscalía para dar su versión de los hechos en la causa por violencia contra su hija Francesca, pero no pudo hacerlo. Sus abogados cuestionaron el “trato desigual” entre las partes y advirtieron que recurrirán a todas las vías legales si persisten las demoras

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