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Martes, 10 noviembre 2026
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El Papa León XIV preside su segunda misa en Córdoba ante cientos de miles de fieles

En su tercer día de visita a la Argentina, el Sumo Pontífice arribó esta mañana a la provincia, y encabezó una multitudinaria celebración en el predio de FAdeA

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El Papa León XIV viajó esta mañana a Córdoba para presidir su segunda misa en el país, en la explanada de la Escuela de Aviación Militar / Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

El acto convocó a más de 500 mil personas, según las estimaciones iniciales, en el marco de una jornada marcada por la expectativa y una vigilia previa con música, espectáculos de drones y cantos de los fieles que comenzaron a llegar desde la tarde del lunes.

Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, el Pontífice fue recibido por las autoridades. 

Tras realizar un tramo en camioneta, abordó el papamóvil para saludar a los cientos de miles de peregrinos concentrados en el predio, antes de dar inicio a la Santa Misa, programada alrededor de las 10.

La agenda del tercer día de la histórica visita, la primera de un Papa a la Argentina en casi cuatro décadas incluye, tras la ceremonia, un encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales.

Posteriormente, León XIV regresó a la Ciudad de Buenos Aires para participar por la noche de la vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo. 

El operativo incluyó cortes de calles, transporte gratuito en algunos servicios y recomendaciones para los asistentes (agua, protector solar, documentación y ropa cómoda). 


 

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