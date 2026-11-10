Volver | La Tecla Nacionales 10 de noviembre de 2026 ALEGRIA INMENSA

El Papa León XIV preside su segunda misa en Córdoba ante cientos de miles de fieles

En su tercer día de visita a la Argentina, el Sumo Pontífice arribó esta mañana a la provincia, y encabezó una multitudinaria celebración en el predio de FAdeA

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