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Japón prueba un fármaco experimental para regenerar dientes

El anticuerpo TRG035, que bloquea la proteína USAG-1, completó ensayos de seguridad en adultos y avanza hacia pruebas en niños con ausencia congénita de dientes. Aún no ha demostrado eficacia en humanos ni reemplaza implantes

Japón prueba un fármaco experimental para regenerar dientes
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El desarrollo del fármaco experimental TRG035 avanza en Japón con el objetivo de regenerar dientes mediante el bloqueo de la proteína USAG-1, conocida por actuar como un freno natural en la formación dental.

Al inhibirla, se busca reactivar las vías de señalización que permiten el desarrollo de nuevas piezas dentarias, especialmente en casos de agenesia dental congénita.

Los ensayos de Fase I, realizados en el Hospital Universitario de Kyoto, incluyeron a alrededor de 30 hombres adultos sanos de entre 30 y 64 años. Recibieron una única dosis intravenosa en diferentes concentraciones.

El estudio se centró en evaluar la seguridad y tolerabilidad, y no se reportaron eventos adversos graves.La Agencia de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos de Japón concluyó la revisión de la notificación para un ensayo de Fase 2a.

El estudio previsto contempla la participación de unos 24 niños de 2 a 12 años con ausencia congénita de seis o más dientes permanentes. Se trata de un ensayo abierto, multicéntrico y de búsqueda de dosis, aún pendiente de las aprobaciones éticas correspondientes antes de iniciar la administración.

El tratamiento se encuentra en etapa experimental y está orientado inicialmente a personas que nacen sin ciertos dientes. No ha demostrado capacidad de regeneración en humanos, no cuenta con aprobación comercial y no reemplaza por el momento a los implantes o prótesis.

El horizonte más optimista de disponibilidad se ubica alrededor de 2030, condicionado a resultados positivos en las próximas fases clínicas.

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