Carmen Barbieri fue internada y genera preocupación

La salud de Carmen Barbieri volvió a poner en alerta al mundo del espectáculo. La actriz, capocómica y conductora de Con Carmen (El Nueve), de 71 años, debió ser internada en la Clínica Zabala, en el barrio porteño de Belgrano, después de acudir al centro médico por no sentirse bien.



La confirmación llegó de la mano de su hijo, Federico Bal, quien se encuentra en Costa Rica por compromisos laborales. Desde el exterior, el actor aclaró que el cuadro que atraviesa su madre es una infección urinaria. “La están controlando y en unos días le darán el alta”, señaló Bal, buscando llevar tranquilidad. También reconoció que Barbieri “viene de una racha de mier… pobre” y que había tenido COVID-19 hace aproximadamente una semana.La internación se produce tras un octubre particularmente complicado.



A fines de ese mes, Barbieri atravesó de forma simultánea broncoespasmo, meningitis y un cuadro gripal/COVID, con fiebre que llegó a los 40 grados. Los médicos optaron entonces por un tratamiento domiciliario para evitar riesgos de nuevas infecciones hospitalarias, recordando una internación prolongada previa. La conductora había relatado estar “en la cama”, con problemas respiratorios y episodios de baja de presión y mareos que incluso la obligaron a suspender actividades laborales.



A esto se sumó un fuerte impacto emocional: el miércoles 4 de noviembre, Barbieri declaró como testigo en el juicio contra el excirujano Aníbal Lotocki, en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17. Se quebró al relatar lo vivido con su amiga Sandra Domínguez y recordó el caso de Silvina Luna, lo que sumó desgaste físico y anímico a las semanas previas.



En las horas posteriores a la internación, distintos medios informaron que un nuevo análisis arrojó resultado positivo de COVID-19, lo que derivó en aislamiento estricto: Barbieri permanece consciente, con su teléfono celular para comunicarse con familiares y amigos, pero sin posibilidad de recibir visitas, mientras el personal médico adopta protocolos de protección. Bal había descartado inicialmente un nuevo contagio, pero la confirmación llegó desde el entorno de la propia conductora.



La situación genera preocupación por los antecedentes de Barbieri, que en 2021 sufrió una internación grave por COVID-19 en la misma clínica, con neumonía bilateral, pase a terapia intensiva y coma farmacológico. Por el momento, la expectativa es de recuperación en los próximos días bajo control médico, aunque no se ha informado una fecha concreta de alta. El ambiente artístico sigue de cerca su evolución.