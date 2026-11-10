El Trece atrasa una hora a La Noche de Mirtha

El Trece reorganizó su grilla de fin de semana y aplicó un cambio de peso en una de sus franjas más tradicionales. Desde el sábado 14 de noviembre, La Noche de Mirtha saldrá al aire a las 22.30 en lugar de las 21.30, horario que ocupaba hasta ahora.



El programa, que históricamente lidera Mirtha Legrand y que actualmente conduce su nieta Juana Viale mientras la “Chiqui” se recupera de sus problemas de salud, dejará libre la franja de las 21.30.



Según trascendió, la decisión se tomó en el marco de una reestructuración de la programación del fin de semana y tras mediciones de audiencia que habrían quedado por debajo de lo esperado por el canal.



En el espacio que deja vacante llegará Todo Sigue Igual, un nuevo ciclo de entretenimiento conducido por Roberto Moldavsky y Toto Kirzner.



La propuesta combinará humor, actualidad y música, y buscará aprovechar la diferencia generacional entre ambos conductores. La banda La Valentín Gómez acompañará las emisiones en vivo.



Para Kirzner será su segunda experiencia en televisión, luego de su participación en Una de Dos. El estreno está confirmado para el mismo sábado 14 de noviembre.