Apps
Martes, 10 noviembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
LA OBRA MAS ESPERADA

J.K. Rowling lanza dos nuevos libros de Harry Potter en 2027

La editorial Bloomsbury anunció dos títulos de la serie Pocket Potters centrados en la profesora McGonagall y en Fred y George Weasley. Las obras se publicarán el 23 de febrero de 2027 en el Reino Unido y son guías ilustradas de personajes, no novelas nuevas

J.K. Rowling lanza dos nuevos libros de Harry Potter en 2027
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

La escritora J.K. Rowling sumará dos nuevos libros al universo de Harry Potter. Se trata de Pocket Potters: Professor McGonagall y Pocket Potters: Fred and George Weasley, que formarán parte de la colección de guías ilustradas Little Guides to the Harry Potter Stories.

La fecha de lanzamiento prevista en el Reino Unido es el 23 de febrero de 2027.Estas publicaciones no son novelas ni continúan la historia principal de la saga. Se trata de libros compactos de aproximadamente 32 páginas, con ilustraciones a color, citas, datos y detalles sobre los personajes.

El volumen dedicado a la profesora McGonagall, ilustrado por Natalie Smillie, explora su papel como jefa de la casa Gryffindor, su habilidad para transformarse en gato y otros aspectos de su vida en Hogwarts.

El libro sobre los gemelos Weasley, ilustrado por Helen Brady, repasa sus bromas, inventos y la creación de la tienda Weasleys’ Wizard Wheezes.J.K. Rowling figura como autora de ambos títulos, al igual que en los anteriores de la serie, que ya incluyen entregas sobre Harry Potter, Ron, Hermione, Dumbledore, Luna Lovegood, Hagrid y Dobby.

Los libros ya están disponibles para preventa. En Estados Unidos la fecha estimada de salida es el 2 de marzo de 2027.

El anuncio coincide con la cercanía del estreno de la serie de televisión de Harry Potter en HBO, prevista para finales de 2026.

La colección Pocket Potters busca ofrecer una introducción visual y accesible a personajes queridos del mundo mágico creado por Rowling.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

BOLETIN OFICIAL

Luego de habilitar los aumentos, PBA sienta a los pesos pesados del negocio eléctrico

Tras la disputa judicial que permitió restablecer los aumentos eléctricos para 14 millones de usuarios, el Gobierno bonaerense convocó a una audiencia pública para debatir la continuidad del esquema de transición y las tarifas que regirán durante los próximos cinco años.

NOTICIAS MÁS VISTAS

“El progreso de una Nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad”

Kicillof recibió a León XIV en el Cottolengo: la comitiva bonaerense que acompañó al papa

El gobierno de Milei tomó distancia del mensaje del papa y advirtió a la oposición

León XIV encabezó una misa multitudinaria y alertó por el trabajo precario y las adicciones

La radiografía de la crisis económica y social tras el fuerte discurso de León XIV

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET