J.K. Rowling lanza dos nuevos libros de Harry Potter en 2027

La escritora J.K. Rowling sumará dos nuevos libros al universo de Harry Potter. Se trata de Pocket Potters: Professor McGonagall y Pocket Potters: Fred and George Weasley, que formarán parte de la colección de guías ilustradas Little Guides to the Harry Potter Stories.



La fecha de lanzamiento prevista en el Reino Unido es el 23 de febrero de 2027.Estas publicaciones no son novelas ni continúan la historia principal de la saga. Se trata de libros compactos de aproximadamente 32 páginas, con ilustraciones a color, citas, datos y detalles sobre los personajes.



El volumen dedicado a la profesora McGonagall, ilustrado por Natalie Smillie, explora su papel como jefa de la casa Gryffindor, su habilidad para transformarse en gato y otros aspectos de su vida en Hogwarts.



El libro sobre los gemelos Weasley, ilustrado por Helen Brady, repasa sus bromas, inventos y la creación de la tienda Weasleys’ Wizard Wheezes.J.K. Rowling figura como autora de ambos títulos, al igual que en los anteriores de la serie, que ya incluyen entregas sobre Harry Potter, Ron, Hermione, Dumbledore, Luna Lovegood, Hagrid y Dobby.



Los libros ya están disponibles para preventa. En Estados Unidos la fecha estimada de salida es el 2 de marzo de 2027.



El anuncio coincide con la cercanía del estreno de la serie de televisión de Harry Potter en HBO, prevista para finales de 2026.



La colección Pocket Potters busca ofrecer una introducción visual y accesible a personajes queridos del mundo mágico creado por Rowling.