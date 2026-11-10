Seis minutos de mensajes desesperados: los chats de la hija de Wanda Nara

Una catarata de mensajes desesperados enviados por Francesca Icardi a su madre, Wanda Nara, en apenas seis minutos volvió a poner en el centro de la escena el conflicto familiar y judicial que enfrenta a la mediática con el futbolista Mauro Icardi.



El viernes a las 10 de la mañana Icardi retiró a su hija mayor del colegio antes de que terminara un examen. Poco después, la niña comenzó a escribirle a Wanda. Entre las 11:03 y las 11:09 le envió una seguidilla de textos en los que expresaba angustia, rechazo a quedarse con su padre y pedidos reiterados de auxilio. Entre las frases que constan en los chats figuran: “Ma, por favor, no terminé el examen, me van a bajar la nota de fin de año”, “Me venís a buscar ya”, “Porfa”, “Ma, no me quiero quedar”, “Buscame, ma”, “Ma, me buscás, me llevás al colegio”, “Ma, papá se enojó conmigo”, “Tengo miedo” y “Quiero volver al colegio”.



Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el pedido de asistencia médica: “Llamá a un médico ya, que me muero”. Wanda Nara, que se encontraba grabando MasterChef Celebrity, reenvió de inmediato los chats a su abogada Ana Rosenfeld y a la licenciada Fernanda Matera, perito psicóloga del Ministerio Público Tutelar, que actúa como asesora en la causa. Estos intercambios ya forman parte del expediente penal por lesiones leves que se investiga contra Icardi en Buenos Aires y podrían agravar la disputa judicial por el régimen de visitas y la custodia de las hijas en común.



El episodio se enmarca en un contexto de alta tensión entre la expareja. Fuentes del entorno del futbolista sostienen que Francesca quería asistir a una reunión de amigos y que él no la autorizó, mientras que desde el lado de Nara se remarca que la menor manifestó desde el primer momento su negativa a quedarse con el padre y su temor.



La denuncia y la intervención policial que se produjo ese mismo día en el domicilio de Nordelta ya habían trascendido previamente, pero la aparición de estos chats específicos sumó un nuevo elemento de prueba en la investigación.



Hasta el momento no se conocieron declaraciones oficiales de Mauro Icardi sobre el contenido puntual de estos mensajes. La causa continúa en instrucción y los chats, junto con el relato de la menor y las actuaciones del Ministerio Público Tutelar, serán evaluados en el marco de la investigación por lesiones leves y en el proceso de familia que dirime el régimen de contacto con las hijas.