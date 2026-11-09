Inaugura calendario: Neuquén fijó fecha para las elecciones provinciales y municipales
El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido formalizaron la convocatoria para la misma jornada. Se elegirán gobernador, vice, diputados provinciales, intendente de la capital y concejales, además de autoridades en otros municipios, comisiones de fomento y consejos escolares
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Neuquén tendrá elecciones el 14 de febrero de 2027. Después de varias semanas de especulaciones sobre el calendario, el gobernador Rolando Figueroa y el intendente de la capital, Mariano Gaido, oficializaron este lunes la fecha mediante dos decretos que establecen la convocatoria a las urnas para la provincia y la ciudad.
En el ámbito provincial se renovarán la gobernación, la vicegobernación y las 35 bancas de la Legislatura. La convocatoria quedó establecida a través del Decreto 1860/2026 e incluye también la elección de autoridades en 23 municipios, 22 comisiones de fomento y consejeros escolares en los 14 distritos educativos.
Entre las localidades que elegirán autoridades municipales se encuentran Aluminé, Andacollo, Añelo, Buta Ranquil, Las Lajas, Las Ovejas, Loncopué, Mariano Moreno, Picún Leufú, Piedra del Águila, Vista Alegre, Villa El Chocón y Villa Pehuenia-Moquehue. También habrá elecciones en los consejos municipales de Bajada del Agrio, Barrancas, Caviahue-Copahue, El Cholar, El Huecú, Huinganco, Las Coloradas, Los Miches y Tricao Malal, entre otras localidades.
La fecha también quedó confirmada para Neuquén capital. El decreto firmado por Gaido y el secretario de Gobierno, Juan Hurtado, convoca a elegir intendente y 20 concejales titulares. En la misma jornada se realizará el referéndum popular para definir la aprobación de la enmienda al artículo 53 de la Carta Orgánica, que busca congelar la cantidad de bancas del Concejo Deliberante.
La decisión de votar en febrero apunta a mantener separada la discusiónprovincial de la campaña nacional de 2027. Desde el oficialismo plantearon que el adelantamiento permitirá concentrar el debate en los temas de Neuquén y evitar que la elección quede atravesada por la agenda presidencial.
También pesó la posibilidad de que las elecciones nacionales se realicen en agosto, una alternativa que sigue abierta mientras no haya definiciones sobre la continuidad o eliminación de las PASO. La provincia, además, mantiene una tradición de desdoblar sus comicios y ubicarse entre las primeras jurisdicciones en votar. En 2023 lo hizo el 16 de abril y en 2019, el 10 de marzo.
La convocatoria provincial alcanza a buena parte del territorio, aunque no a todos los municipios. Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, Plottier y Villa La Angostura tienen calendarios propios establecidos por sus cartas orgánicas y suelen votar entre septiembre y octubre. En tanto, se espera que otras ciudades de primera categoría, como San Martín de los Andes, Centenario, Zapala, Junín de los Andes, Senillosa, San Patricio del Chañar y Chos Malal, acompañen la fecha provincial.
La definición también pone en marcha los tiempos electorales. La Justicia Electoral deberá establecer el cronograma para la presentación de alianzas y candidaturas, en un calendario más acotado que el de otras convocatorias.