Volver | La Tecla Nacionales 9 de noviembre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Inaugura calendario: Neuquén fijó fecha para las elecciones provinciales y municipales

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido formalizaron la convocatoria para la misma jornada. Se elegirán gobernador, vice, diputados provinciales, intendente de la capital y concejales, además de autoridades en otros municipios, comisiones de fomento y consejos escolares

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.