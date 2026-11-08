El fenómeno León XIV en las redes: protagonismo global y expectativa argentina
El Papa desplazó a Francisco, Juan Pablo II y Benedicto XVI en volumen de menciones. Mientras a nivel mundial domina la preocupación por su salud, en Argentina todas las miradas están puestas en su llegada.
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León XIV logró consolidarse como la figura dominante en la conversación digital sobre los últimos cuatro papas, aunque su identidad pública todavía aparece atravesada más por acontecimientos coyunturales que por los principales ejes doctrinarios de su pontificado.
Según un análisis de Monitor Digital correspondiente a octubre, el actual pontífice concentró el 72,9% de las menciones sobre León XIV, Francisco, Juan Pablo II y Benedicto XVI en redes sociales de todo el mundo. Muy por detrás quedaron Juan Pablo II, con el 14,7%; Francisco, con el 10,4%; y Benedicto XVI, con apenas el 2%.
El dato marca un fuerte cambio respecto de los años anteriores. Entre noviembre de 2022 y abril de 2025, Francisco concentraba habitualmente entre el 70% y el 90% de las conversaciones vinculadas con los cuatro pontífices. Tras su fallecimiento y la posterior elección de León XIV, el actual Papa pasó a ocupar el centro de la escena digital y mantuvo durante buena parte de 2026 una participación que osciló aproximadamente entre el 60% y el 80%.
Sin embargo, la notoriedad no necesariamente se traduce en una identidad narrativa completamente consolidada. Durante octubre, la salud de León XIV fue el principal motor de las conversaciones a nivel mundial, especialmente después de la intervención por un nódulo pulmonar y la confirmación de un adenocarcinoma localizado. La fe, las oraciones y el acompañamiento religioso también tuvieron una fuerte presencia.
En Argentina, en cambio, el fenómeno presenta características diferentes. La conversación está dominada por la expectativa alrededor de su visita al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. La llegada tendrá además un componente histórico: Francisco nunca realizó una visita oficial a la Argentina durante su pontificado y el último viaje papal había sido el de Juan Pablo II en 1987.
El análisis también muestra que León XIV comenzó a construir un perfil doctrinario propio, especialmente alrededor de la ética de la tecnología y la inteligencia artificial. Sin embargo, esos temas todavía no alcanzan en las redes el mismo peso que los episodios relacionados con su salud, su agenda institucional o sus viajes.
Así, mientras el actual pontífice ya domina ampliamente la conversación digital, el desafío parece estar en transformar esa visibilidad en un legado identificable. León XIV consiguió instalarse como protagonista del papado contemporáneo, pero su sello propio todavía se encuentra en proceso de construcción.