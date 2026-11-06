Milei en la Rural: prometió retenciones cero y lanzó fuertes críticas contra la oposición
El Presidente participó de la reunión de fin de año de la Sociedad Rural Argentina, donde reivindicó el rol del empresariado, defendió el rumbo económico de su gestión y volvió a poner sobre la mesa la eliminación de los derechos de exportación. También cuestionó a quienes proponen modificar el programa económico.
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El presidente Javier Milei volvió a respaldar al sector agropecuario y prometió que las retenciones desaparecerán a largo plazo.
Lo hizo este viernes durante su participación en el encuentro de fin de año de directores y delegados de la Sociedad Rural Argentina (SRA), donde aprovechó el escenario para defender las políticas económicas de su administración y cuestionar a los gobiernos anteriores.
“Si hay un sector que fue injustamente castigado fueron ustedes”, sostuvo el mandatario al dirigirse a los representantes del campo. En esa línea, recordó las reducciones de los derechos de exportación implementadas durante su gestión y ratificó que el objetivo final es avanzar hacia su eliminación definitiva.
Uno de los puntos centrales de su exposición estuvo dedicado al papel de los empresarios en la generación de riqueza. Milei los calificó como “héroes” y destacó el esfuerzo de quienes arriesgan su capital para producir y generar empleo.
“A alguien que arriesga lo suyo para resolver los problemas de la sociedad, no le encuentro otro nombre más que héroe”, expresó ante los presentes.
En materia económica, el jefe de Estado volvió a defender el equilibrio fiscal y rechazó las propuestas que plantean flexibilizar la política monetaria para impulsar la actividad. En ese sentido, advirtió que aumentar la emisión sería “tirarle nafta al fuego” y sentenció que “el equilibrio fiscal no se negocia”.
Además, cuestionó a quienes proponen excepciones al superávit y apuntó contra los sectores que, según su mirada, buscan regresar a las recetas económicas del pasado.
Milei también descartó una devaluación como mecanismo para mejorar la competitividad y defendió como alternativa la reducción de impuestos, la desregulación y el abaratamiento del crédito. En otro tramo, reivindicó las reformas impulsadas por su administración y destacó las oportunidades de inversión en sectores estratégicos. Así, ante la dirigencia rural, el Presidente volvió a ratificar su hoja de ruta económica y dejó una promesa que el campo sigue esperando: retenciones cero.