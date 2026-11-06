Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de noviembre de 2026 DISCURSO

Milei en la Rural: prometió retenciones cero y lanzó fuertes críticas contra la oposición

El Presidente participó de la reunión de fin de año de la Sociedad Rural Argentina, donde reivindicó el rol del empresariado, defendió el rumbo económico de su gestión y volvió a poner sobre la mesa la eliminación de los derechos de exportación. También cuestionó a quienes proponen modificar el programa económico.

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