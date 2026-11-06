León XIV llegó a Uruguay y dejó un mensaje sobre Argentina antes de su visita al país
El Papa inició su gira sudamericana con una primera escala en Montevideo, donde fue recibido por las autoridades uruguayas. En un recorrido que también incluirá a Argentina y Perú, el Pontífice expresó su alegría por regresar al continente y renovó sus expectativas de fortalecer la fe, la esperanza y la solidaridad.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El papa León XIV llegó este viernes a Uruguay para poner en marcha su primera visita apostólica a Sudamérica, una gira que tendrá a la Argentina como segundo destino. El avión que trasladó al Sumo Pontífice desde Roma aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, en el marco de un viaje que se extenderá hasta el próximo 17 de noviembre.
La llegada a territorio uruguayo marca un acontecimiento significativo, ya que se trata del segundo Papa en visitar ese país, después de los viajes que realizó Juan Pablo II en 1987 y 1988. Durante su estadía, León XIV desarrollará actividades institucionales y religiosas en Montevideo, Paysandú y Florida, antes de cruzar el Río de la Plata.
Uno de los mensajes que más repercusión tuvo en la Argentina llegó antes de su partida. Durante la audiencia general celebrada en el Vaticano, el Pontífice pidió a los fieles que acompañaran con sus oraciones la misión sudamericana y expresó un especial afecto por los países que recorrerá. “Les pido que me acompañen con sus oraciones, para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero”, manifestó.
En ese mismo mensaje, León XIV planteó sus expectativas para la gira y señaló que espera que el recorrido permita “fortalecer la fe, renovar la esperanza y reavivar el fuego de la caridad”. Sus palabras generaron expectativa en la previa de su llegada a la Argentina, donde permanecerá entre el 8 y el 11 de noviembre.
El domingo, el Papa aterrizará en Aeroparque Jorge Newbery y será recibido oficialmente por las autoridades nacionales. Entre las actividades previstas figura un encuentro con el presidente Javier Milei en Casa Rosada y un discurso ante representantes del Gobierno, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.
La agenda argentina también contempla actividades en Claypole, Córdoba y Luján, donde encabezará celebraciones religiosas y mantendrá encuentros con distintos sectores de la sociedad. Será la primera visita de un Papa al país desde los viajes de Juan Pablo II, en 1982 y 1987, y una oportunidad que la Iglesia considera histórica. “Visitar Argentina es un homenaje a Francisco”, sentenció el Sumo Pontífice