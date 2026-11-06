Volver | La Tecla Nacionales 6 de noviembre de 2026 ARRIBO ESPECIAL

León XIV llegó a Uruguay y dejó un mensaje sobre Argentina antes de su visita al país

El Papa inició su gira sudamericana con una primera escala en Montevideo, donde fue recibido por las autoridades uruguayas. En un recorrido que también incluirá a Argentina y Perú, el Pontífice expresó su alegría por regresar al continente y renovó sus expectativas de fortalecer la fe, la esperanza y la solidaridad.

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