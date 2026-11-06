Volver | La Tecla Nacionales 6 de noviembre de 2026 NUEVO GIRO

Adorni esquiva el enriquecimiento ilícito, pero la Justicia pone la lupa sobre sus dólares

El fiscal Gerardo Pollicita consideró que no existen elementos suficientes para sostener que el patrimonio del exjefe de Gabinete creció injustificadamente durante su paso por el Gobierno. Sin embargo, pidió que la causa pase al fuero penal económico para investigar posibles irregularidades tributarias.

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