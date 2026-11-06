Peña se defenderá en el juicio político mientras Alliana espera la sucesión

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, confirmó que se presentará este viernes 6 de noviembre ante el Congreso para defenderse en el juicio político que enfrenta por el colapso de Ueno Bank.



El anuncio se produjo luego de que una sesión bicameral no lograra el quórum necesario para tratar su renuncia, presentada el jueves. En un mensaje difundido en redes sociales, Peña afirmó: “Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”. Agregó que lo hará “aun cuando ya hayan adelantado su decisión”, y que no se trata de orgullo personal, sino de “rendir cuentas y dar explicaciones” al pueblo paraguayo.

También insistió en que el pago a los ahorristas afectados no puede quedar supeditado a su suerte personal y pidió calma frente a las protestas.



El Senado había iniciado el jueves la etapa formal del proceso, con la presentación de la acusación por parte de diputados que actúan como fiscales. La comparecencia de Peña está prevista para las 10 de la mañana de este viernes. En paralelo, el mandatario solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, argumentando que el plazo original resultaba insuficiente.



Mientras tanto, el vicepresidente Pedro Alliana permanece en la línea de sucesión. La Cámara de Diputados rechazó el pedido de juicio político en su contra (48 votos en contra y 30 a favor), lo que lo deja en condiciones de asumir la Presidencia si finalmente se concreta la salida de Peña.



Alliana, de 52 años y cercano al expresidente Horacio Cartes, fue gobernador de Ñeembucú, diputado nacional, presidente de la Cámara Baja y de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Su carrera, sin embargo, incluye denuncias de presunto nepotismo por la designación de familiares y allegados en cargos públicos.



De asumir Alliana, completaría el mandato hasta agosto de 2028. Según el artículo 234 de la Constitución, al tratarse de los últimos dos años del período, la Vicepresidencia no se cubrirá por elecciones, sino que será designada por el Congreso Bicameral por mayoría absoluta.



El país sigue en un escenario de incertidumbre: Peña continúa formalmente al frente del Ejecutivo, pero el juicio político avanza y el oficialismo ya retiró su respaldo al mandatario. La crisis se originó en la intervención de Ueno Bank, entidad vinculada a Peña y en la que se depositaron fondos públicos, lo que dejó a miles de ahorristas sin acceso a sus depósitos.