Intendente UCR busca declarar la emergencia por falta de móviles policiales
El jefe comunal de General Madariaga, Esteban Santoro, enviará un proyecto al Concejo tras varios reclamos al ministerio de Seguridad bonaerense. Aseguran que el Comando de Prevención rural tiene un solo móvil para 700 kilómetros de caminos rurales.
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El intendente de General Madariaga, el radical Esteban Santoro, adelantó que solicitará al Concejo Deliberante la declaración de emergencia del parque automotor policial en todo el partido, ante la “crítica” situación que atraviesan tanto el Comando de Prevención Rural (CPR) como la Policía Comunal.
Desde el municipio, explicaron que se debe a la "falta de recursos y respuestas por parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires”, y puntualizaron que la situación es particularmente preocupante en el ámbito rural.
En tal sentido, señalaron que "el CPR cuenta con 29 efectivos policiales, pero dispone de un solo móvil en funcionamiento para patrullar una extensa jurisdicción que comprende más de 700 kilómetros de caminos rurales. Otros tres vehículos permanecen fuera de servicio debido a importantes desperfectos mecánicos, entre ellos roturas de motor y problemas en el tren delantero”.
Además, refirieron que desde principios de año, las autoridades del CPR vienen elevando notas y solicitudes al ministerio de Seguridad bonaerense, que comanda Javier Alonso, para advertir sobre esta problemática y gestionar soluciones.
Al preocupante panorama, señalaron, se suma que uno de sus vehículos fue requerido por el propio ministerio hace un mes y todavía no existen precisiones sobre cuándo será devuelto.
Desde la comuna precisaron que, por este motivo, debieron destinar más de 60 millones de pesos adicionales de recursos propios para garantizar la continuidad del sistema de seguridad.
"El ministerio transfiere al municipio apenas 9,9 millones de pesos mensuales, una cifra que permanece sin modificaciones desde hace 18 meses, pese al incremento sostenido de los costos de funcionamiento”, dijeron.
La situación trajo aparejados varios reclamos de los productores, por lo que se analiza, además, la conformación de una subcomisión dentro de la propia Asociación Rural, para que los productores puedan realizar aportes económicos destinados a la reparación de los tres patrulleros que actualmente se encuentran fuera de servicio.
Otra alternativa que se analiza es la de modificar en 2027 la Tasa de Seguridad que abonan tanto los productores rurales como los vecinos del casco urbano.