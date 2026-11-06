Volver | La Tecla Municipios 6 de noviembre de 2026 PREOCUPACIÓN

Intendente UCR busca declarar la emergencia por falta de móviles policiales

El jefe comunal de General Madariaga, Esteban Santoro, enviará un proyecto al Concejo tras varios reclamos al ministerio de Seguridad bonaerense. Aseguran que el Comando de Prevención rural tiene un solo móvil para 700 kilómetros de caminos rurales.

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