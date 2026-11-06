Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de noviembre de 2026 DESCONFIADOS

La Plata: Expropiaciones, prórrogas y el Centenario otra vez cortado

El Municipio se pone a hablar de expropiar zonas inundables justo cuando se acerca El Niño, Alak consigue 30 días más para el Presupuesto 2027 (último año de mandato) y los feriantes de City Bell vuelven a cortar.

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