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La Plata: Expropiaciones, prórrogas y el Centenario otra vez cortado

El Municipio se pone a hablar de expropiar zonas inundables justo cuando se acerca El Niño, Alak consigue 30 días más para el Presupuesto 2027 (último año de mandato) y los feriantes de City Bell vuelven a cortar.

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1. Parques inundables: ahora sí quieren ceder tierra para que el agua no llegue abajo

Tras crear la Unidad de Gestión del Riesgo, la Comuna empieza a hablar de expropiar o disponer las áreas libres de las cuencas altas (Arroyo del Gato, Maldonado, Rodríguez y otras) para convertirlas en parques inundables que retengan el agua. El concejal oficialista Sergio Resa lo resume claro: no se puede construir ni ocupar esos valles de máximo riesgo. La idea está en los planos de la UNLP y del Plan de Ordenamiento desde hace rato. El detalle es el de siempre: se acuerdan de la prevención cuando el clima amenaza, y las obras grandes (como las del Gato) siguen siendo “costosísimas” porque antes se ocupó lo que no se debía.

2. Alak pide tiempo y el Concejo le dice que sí (todos juntos)

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la prórroga de 30 días que pidió Julio Alak para presentar el Presupuesto 2027 y las ordenanzas Fiscal e Impositiva. El plazo original vencía el 31 de octubre; ahora tiene hasta el 30 de noviembre. Fuerza Patria, LLA, PRO y los unibloques acompañaron. El paquete que concentra el debate de fin de año llega con demora al último año de gestión. Una vez que entre, arranca la comisión de Hacienda y desfilan Genatti y Fontdevila a explicar números. Mientras tanto, el deliberativo siguió con cambios de sentido en Hernández, una nueva parada de taxis y dos plazas con nombre.

3. Siete hombres demorados por poda ilegal en pleno centro

En 43 entre 10 y 11, agentes de la Dirección de Arbolado junto al Comando de Patrullas La Plata demoraron a siete hombres que estaban podando y sacando árboles de la vereda sin permiso. Los llevaron a la Comisaría Segunda, labraron el acta y secuestraron el camión. La causa quedó caratulada como “Averiguación de Ilícito”. Desde Arbolado repiten lo de siempre: cualquier poda o extracción en espacio público necesita autorización municipal y se denuncia al 147 o al 911. El operativo funcionó; el control cotidiano del arbolado sigue siendo otra historia.

4. City Bell: los feriantes vuelven a cortar el Camino Centenario

Este viernes, a las 18, los feriantes de City Bell cortan de nuevo Camino Centenario y 476. Reclaman contra el cierre del predio de Parque Norte (detrás de la estación) donde trabajaban y piden una reubicación cercana. Ya lo habían hecho días atrás. El Municipio dice que el parque se está poniendo en valor, que hay que liberar el espacio y que Producción y Desarrollo Social hicieron un relevamiento. Los trabajadores insisten en que todavía no tienen lugar definitivo y convocan también a los vecinos. El conflicto sigue abierto y la avenida se vuelve a usar de tribuna.

5. República de los Niños: expo de barbería y belleza con entrada gratis

Este domingo 8 de noviembre, desde las 12, la República de los Niños (Gonnet) recibe la séptima edición de la Expo Barber Beauty Show Fest. Entrada libre y gratuita. Habrá competencias, desfiles, shows (incluido Nina Ventre), cosplayers, circo y un sector de cambios de look y manicura sin costo. Es a beneficio de la Fundación Argentina de Barberos Solidarios, que corta el pelo gratis en comedores y merenderos. Participan Los Navajas, Il Fígaro, Nino Peluquería y otros. Las primeras 200 personas se llevan un regalo. 

Así cerró la semana en la capital provincial, planes de agua, tiempos extra para el presupuesto, una poda que sí se frenó, feriantes que no se rinden y un domingo de belleza y desfiles. 

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