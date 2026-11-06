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Pulsera inteligente detecta crisis epilépticas durante el sueño

Dos estudiantes de Ingeniería Biomédica crearon un dispositivo que identifica convulsiones tónico-clónicas, activa una alarma local y notifica a contactos de emergencia mediante una aplicación. El proyecto avanza hacia la etapa de evaluación clínica y el trámite ante la ANMAT

Pulsera inteligente detecta crisis epilépticas durante el sueño
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Lucía Giuffrida, estudiante posadeña de Ingeniería Biomédica en la Universidad Nacional de Córdoba, desarrolló junto a su compañera neuquina Delfina Cid, una pulsera inteligente capaz de detectar crisis epilépticas tónico-clónicas mientras el paciente duerme.

El dispositivo identifica las convulsiones, activa una alarma sonora local y envía notificaciones inmediatas a los contactos de emergencia a través de una aplicación móvil, sin importar la distancia.

La iniciativa surgió en 2024 y se convirtió en tesis universitaria luego del contacto con la Fundación Espacio Epilepsia. Giuffrida explicó que trabajaron específicamente con las crisis tónico-clónicas y durante el sueño. “Nuestro mayor desafío fue identificar la frecuencia de movimiento y diferenciarlos de cuando alguien se mueve a la noche o se levanta a tomar agua”, detalló.

La aplicación, además, registra la duración exacta de los episodios y mantiene un historial de medicación, datos relevantes para los médicos tratantes.Tras pruebas iniciales exitosas y sin falsas alarmas, las estudiantes avanzan en la fabricación de nuevos prototipos para comenzar la fase de evaluación clínica con pacientes reales.

Con el asesoramiento de especialistas y docentes, proyectan iniciar el proceso regulatorio ante la ANMAT y buscan financiamiento para consolidar una herramienta tecnológica con impacto directo en la salud y la calidad de vida de las personas con epilepsia.

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