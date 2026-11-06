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EL MAS ESPERADO

Maluma deja nuevas pistas en Buenos Aires

Carteles lumínicos con la frase “loco X Volver a Buenos Aires” y un carrito con merchandising oficial recorrieron la ciudad. Las señales refuerzan las versiones de un posible regreso del colombiano a Buenos Aires y Córdoba en el marco de su próxima gira mundial 2027-2028.

Maluma deja nuevas pistas en Buenos Aires
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El cantante colombiano Maluma volvió a generar expectativa en Argentina al dejar nuevas pistas durante su paso por el microcentro porteño.

Tras mencionar que está “loco por volver” a Buenos Aires y a Córdoba, aparecieron pantallas lumínicas con la consigna, que se sumaron a la campaña iniciada días atrás en redes sociales y en las calles.

La movida coincide con la nueva etapa profesional del artista (cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias) y con la preparación de su próximo recorrido internacional.

La campaña comenzó con imágenes compartidas por el propio Maluma en las que se leían las frases “loco x Volver a Buenos Aires” y “Loco x Volver a Córdoba”. A esos mensajes se sumó la circulación de un carrito cargado de merchandising oficial del intérprete y golosinas, que recorrió distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires con una inscripción que reforzó la incógnita.

Las señales se realizaron con material oficial del cantante, quien ya había dejado pistas similares en otros países. En agosto de 2026, la productora argentina Fenix Entertainment anunció un acuerdo estratégico global con Maluma para liderar el desarrollo y la producción de su próxima gira mundial, prevista para 2027 y 2028.

La compañía estará a cargo de la estrategia internacional del tour, cuyo nombre coincide con el de su séptimo álbum de estudio, Loco x Volver, lanzado en mayo de este año. Hasta el momento no se confirmaron fechas ni sedes para Argentina.

La combinación de publicaciones enigmáticas, intervenciones callejeras y la alianza con una productora local alimentó las especulaciones de los fanáticos sobre un posible regreso del colombiano a los escenarios de Buenos Aires y Córdoba, dos plazas que históricamente han recibido con entusiasmo sus presentaciones.

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