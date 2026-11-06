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BASTA DE VUELTAS

Franco Colapinto y Maia Reficco estarían reconciliados

La actriz viajó con rumbo a Brasil para encontrarse con el deportista y compartir un fin de semana a puro amor

Franco Colapinto y Maia Reficco estarían reconciliados
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Franco Colapinto y Maia Reficco se reconciliaron y volvieron a quedar en el centro de la escena por su relación sentimental.

La actriz y cantante viajó a San Pablo, Brasil, para reencontrarse con el piloto de Fórmula 1, quien participa de las actividades del Gran Premio de Brasil.

Como respaldo del reencuentro, circuló una fotografía de Reficco en Aeroparque, preparada para abordar un vuelo con destino a esa ciudad. 

En agosto, ambos habían vuelto a mostrarse juntos en Ámsterdam, una situación que también alimentó la idea de una segunda oportunidad. Sin embargo, las exigencias profesionales y la distancia habían sido algunos de los obstáculos que complicaron la relación.

En una entrevista anterior, la actriz había explicado que sus agendas laborales y la distancia dificultaban el vínculo. “Vivimos vidas muy complicadas, estamos muy lejos y tenemos agendas distintas”, había señalado.

También se había referido a los rumores que vinculaban al piloto con otras mujeres: “Él es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera”. En aquella oportunidad, Reficco había descartado una posible reconciliación y expresó que le deseaba lo mejor a Colapinto. “No creo que volvamos en el futuro”, había afirmado.

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