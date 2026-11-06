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UN CONFLICTO QUE NO CEDE

Icardi desmintió las acusaciones por la manuntención de sus hijas

El futbolista respondió en Instagram a versiones sobre deudas alimentarias y la cobertura médica de Isabella y Francesca

Icardi desmintió las acusaciones por la manuntención de sus hijas
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Mauro Icardi salió al cruce de las versiones que lo señalan como deudor de la cuota alimentaria y de la cobertura de OSDE de sus hijas Isabella y Francesca.

A través de varias publicaciones en Instagram, el futbolista cuestionó la difusión de información y aseguró que “cuando no hay información, cualquier invento les sirve de titular”.“Me encanta la farándula argentina… Cualquiera inventa, otros la repiten y todos juntos hacen el ridículo”, escribió Icardi, quien apuntó contra los medios y las versiones que circularon sobre sus obligaciones.

El descargo se produjo en medio del conflicto judicial y mediático que mantiene con Wanda Nara, marcado por causas abiertas y acusaciones cruzadas.

Según las versiones difundidas, no existe sentencia que modifique la cuota alimentaria vigente de 30.000 dólares. También se señaló la aplicación de una multa del 50% por incumplimientos injustificados de septiembre y octubre, lo que sumaría 15.000 dólares por cada uno de esos meses. Además, se vinculó el conflicto con la salud de las hijas de la pareja al asegurar que Icardi debe OSDE por la obra social de las chicas, en referencia a la cobertura médica de Isabella y Francesca.

El futbolista sostuvo que los documentos difundidos carecían de validez y cuestionó la forma en que se presentaron.

El cruce se da en un contexto de varios expedientes abiertos entre el futbolista y Nara, donde se superponen reclamos por alimentos, restricciones y otros puntos judiciales.

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