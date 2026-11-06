Pampita acampará para ver al Papa León XIV: “Ya tengo la bolsa de dormir”

Carolina “Pampita” Ardohain se sumará a los miles de fieles que esperan al Papa León XIV en su primera visita a la Argentina.



La conductora anunció que llegará con 12 horas de anticipación a la misa que el pontífice celebrará el lunes 9 de noviembre a las 11.30 en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.



“Vamos a dormir ahí desde temprano, voy a estar 12 horas antes de la misa. Ya tengo bolsa de dormir y el bolsito”, aseguró.



La modelo irá acompañada por dos amigas con las que comparte su devoción católica y ya había anticipado la idea durante la reciente peregrinación a Luján. Además, explicó que preparará comida, bebidas y otros elementos para la espera. Reconoció que la logística de los baños le genera complicaciones (“El tema baño se me está complicando, pero algo vamos a resolver”), aunque la organización del evento contempla puestos de hidratación cada 70 metros, baños, más de 30 carpas eucarísticas a lo largo de la avenida del Libertador y un importante despliegue de ambulancias del SAME.



La entrada a la misa es gratuita y no exige inscripción obligatoria para el público general. No se permitirá el ingreso de carpas, valijas ni sombrillas, pero sí de bolsas de dormir, reposeras y mochilas de hasta 15 litros. Habrá cortes de tránsito y controles en los alrededores, por lo que se recomienda llegar con tiempo y seguir las indicaciones de los voluntarios.



La presencia de Pampita se enmarca en su práctica religiosa de larga data. En octubre participó de la Peregrinación Juvenil a Luján, donde recorrió 47 kilómetros en 12 horas.



Sobre la misa con el Papa expresó: “Una misa con un Papa, rezar con millones de personas, se va a sentir una energía espectacular”.



El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, tras su paso por Uruguay. Su agenda incluye actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján hasta el miércoles 11.



Además de la misa del lunes en Palermo, está prevista una vigilia con jóvenes el martes 10 y una celebración en la Basílica de Nuestra Señora de Luján el miércoles 11. Todas las actividades son abiertas al público y gratuitas.