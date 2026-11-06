Luchan para no bajar la persiana

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Los efectos de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei golpean a la producción nacional y bonaerense, sumando cada día una foto del derrumbe del consumo y la actividad económica.
Preocupados por el presente y el futuro de las empresas y comercios, las entidades del sector aseguran que la incertidumbre de un futuro cercano -no más de seis meses, en un país como el nuestro- es cada vez mayor. “Algunos empresarios ya comenzaron a vender departamentos y otros bienes personales para intentar el salvataje de sus fábricas”, aseguran.
Pero no se quedan sólo en la queja, tienen propuestas que, esperan, sean escuchadas. Un RIGI para Pymes; bajas de Ingresos Brutos y otras cargas tributarias; mejorar el acceso al crédito; bonos para trabajadores; ampliación de Cuenta DNI; más obra pública, son algunas de las ideas que promueven (ver recuadros).
“Nosotros vemos una foto no deseada, con un desarrollo productivo relegado y con solo dos o tres sectores pujantes como el energético o el petrolero, los extractivos, que la Provincia no supo aprovechar. Lo mismo con el pujante sector agropecuario, pero el resto están en recesión, yo diría que depresión, porque nosotros tenemos más de dos años de caída, sobre todo en los sectores que hacen al desarrollo industrial bonaerense orientado al mercado interno”, explicó el titular de la Confederación Económica de la Provincia (CEPBA), Guillermo Siro.
Entre los rubros más castigados mencionan el del cuero (zapatos), que en otras épocas se vendían dos o tres pares por año y ahora se vieron reemplazados por la importación de productos del sudeste asiático. El 90% del cuero argentino es exportado, y lo que entra lo hace, en muchos casos, con subfacturación y con evasión impositiva. De contrabando, para ser claros. Lo mismo ocurre con el textil, la metalmecánica para ferretería, que sufren el dumping social y económico, trayendo cosas a un valor de aforo menor al real, golpeando el trabajo por violación de normativas internacionales. “Nosotros no podemos competir en esas condiciones, porque el 50% del costo de un producto en la Argentina son impuestos”, denuncian.
Los empresarios aseguran que entienden la situación de la Provincia, perjudicada por la coparticipación y por los recortes de fondos de Nación, pero aseguran que no hay un espacio de diálogo o mesas de trabajo con la gestión de Kicillof. “Nos reunimos cuando son temas puntuales”, confiesan. Y apuntan hacia la cartera de Producción, en manos de Augusto Costa. “El 90% del presupuesto del ministerio son gastos corrientes, por consiguiente, no tenemos presupuesto para promover ningún tipo de actividad. Y el comercio internacional ni hablar”, sostuvo Siro.
En cuanto al futuro cercano, explican que el 90% de las empresas bonaerenses no tienen la posibilidad de bajar la intensidad esperando que la situación mejore. La mayor parte trabaja al 50% de su capacidad, parando máquinas, pero sin aire para “bancar la parada”. Dicen: “Lo primero que hicimos fue apagar el sector productivo, En vez de hacer dos turnos se hace uno solo, porque lo que se cayó es la demanda de mercado interno”.
El sector empresarial bonaerense pide más iniciativa al Gobierno provincial, cuya política productiva “se reduce a hacer rondas de negocios y capacitaciones, lo mismo que hacemos la entidades. Falta una política productiva en la Provincia y nosotros creemos que debemos impulsar, por ejemplo, el desarrollo de parques industriales, con algún tipo de RIGI, que promueva el desarrollo y la transformación de la materia prima en origen, un poco el modelo del Parque Industrial de Tres Arroyos.
En tal sentido, desde CEPBA recordaron que tenía 14 empresas y que industrializaba el 18 % de la producción local, con 200 trabajadores. “Hoy tiene 200 empresas, cerca de 4.000 trabajadores directos y transforma el 68 % de la producción general”, puntualizaron.
Además, precisaron que trabajaron para poner una aduana seca, para que los productos se precinten en el parque industrial, se verifiquen y se saquen vía Bahía Blanca. Consideran ese modelo como ejemplo de industria en origen, igual que los parques logísticos, habida cuenta de que para ir a los centros de consumo la producción debe pasar por la Ciudad de Buenos Aires, que cobra impuestos, peaje y el costo de logística.
Otro eje de propuestas pasa por la formación y capacitación. En tal sentido, señalaron que en la Provincia no se condice con la realidad. Los centros en el ámbito del ministerio de Trabajo tienen un índice de inserción en el mercado laboral del 8.9 %, no más que eso, porque no trabajan en articulación con el sector productivo. “Y en el de Educación ni hablar, hasta hace poco discutíamos porque teníamos horas para tarjetería española en La Matanza, cuando era la capital del calzado y se necesitaba esa formación, y todo porque una inspectora tenía un pariente que daba tarjetería”, recordaron.
CIERRE DE EMPRESAS Traumático o planificado, el dolor de cerrar las puertas y decir adiós
Acerca de la cantidad de empresas y comercios que están en proceso de cierre, Siro evaluó que “hay un 10 % del sector productivo que no ve como opción la importación para mantener su cadena de comercialización, y que está pensando en cerrar en los próximos meses porque avizora que el año que viene va a ser muy duro. Si Argentina tiene más de 400 mil empresas, serían unas 24.000 que están evaluando no seguir invirtiendo de sus ahorros personales para sostener el emprendimiento productivo.
Al respecto, dijo que la entidad asesora y pone de manifiesto dos escenarios: uno es el cierre traumático, cuando ya no tenemos más patrimonio ni capacidad de ahorro y vamos a quedarnos con juicios laborales, de AFIP y ARBA, etc. La otra manera es planificada, que es lo que hace ese 10 %, donde le pagamos a los trabajadores luego de un acuerdo.
EXTREMA PREOCUPACIÓN Sin novedad para los proveedores, con riesgo para la cadena de pagos
La situación de las empresas proveedoras del Estado provincial no es más desahogada. En tal sentido, los empresarios aseguran que cuando hay caída de ventas el Estado es una vía para mantener la actividad en marcha, la máquina funcionando. Cuando el Estado no paga, genera un embudo financiero que se traslada a la cadena de valor. “Si el Estado no te paga, no le podés pagar a los proveedores. Si los proveedores no cobran, no te entregan materia prima”, resumen.
En cuanto al pago de deudas a los proveedores, explican que están de acuerdo con que hay que reclamar por el tema Coparticipación, menguada desde el acuerdo que la Provincia firmó en tiempos de Armendáriz, pero necesitan una solución por parte del Ejecutivo de Kicillof.
“La Provincia se demora y en algún momento siempre saca un bono, que termina perdiendo rentabilidad al colocarlo, y que después se va cambiando con proveedores”, critican, aunque reconocen que hasta el momento no tienen información de que se esté planificando algo así desde el Gobierno. “Por ahora sacó un plan de la moratoria y un plan de saneamiento de la deuda, que nosotros creemos que va a permitir aumentar la recaudación a la Provincia y le puede permitir ponerse al día con aquellas deudas que tienen con los proveedores, sobre todo los más sensibles, que hacen al presupuesto diario”, comentan.
PARA TODOS Un RIGI provincial con beneficios para la industrialización en origen
El titular de CEPBA, Guillermo Siro, sostuvo que “promovemos un RIGI para las pequeñas y medianas empresas, pero con condiciones diferentes a las nacionales. Creemos que el mercado interno es con el trabajador registrado y formal, por eso buscamos la industrialización y la transformación de la materia prima en origen. Las industrias se radican donde está el mercado de consumo o donde está la materia prima, pero tenemos un problema con el costo de la logística, el más alto de Sudamérica.
Proponemos capacitación y contratación de mano de obra local, para que los jóvenes no se vayan de las localidades de menos de 30 mil habitantes, para descomprimir el Conurbano. Y también que el RIGI incluya a la inversión ya existente. No podemos castigar al que hace 50 años viene sosteniendo la economía provincial y el mercado interno y beneficiar sólo a los que vienen a extraer materia prima y llevársela afuera.
INDUSTRIA Y COMERCIO Ingresos Brutos, una piedra en el zapato para los productores
La carga impositiva también preocupa a las organizaciones empresariales, quienes denuncian que perjudica a la producción. Como ejemplo citan Ingresos Brutos, el de mayor índice de cobro a cuenta. “El sector comercial y productivo tiene plata a favor en IIBB por el sistema de retención o de pago anticipado que tiene, y en eso tenemos que empezar a trabajar”.
Al respecto, detallaron que su propuesta es la de implementar un CUIT único en la provincia de Buenos Aires, con radicación y con contratación de mano de obra en territorio bonaerense para que esos pagos a cuenta se puedan utilizar para el pago, por ejemplo, del equipamiento o de los autos y camionetas, el transporte que tiene la empresa, o también el pago del inmobiliario por la planta productiva. Sin embargo, desde la administración de ARBA, en manos de Christian Girard, escucharon pero no dieron el visto bueno.
CONTRA LA MALARIA Bonos, parques, Cuenta DNI local y otras propuestas para el desarrollo
En cuanto a las propuestas, los empresarios postulan una política industrial bonaerense, centrada en el desarrollo de las economías regionales, la defensa del mercado interno y la competencia externa. Así, proponen un bono no contributivo por 6 meses para trabajadores registrados (sin incorporarse al cálculo de indemnización) y un programa de un año para el ingreso formal de nuevos trabajadores, sin aportes ni impacto en la indemnización, conforme a la nueva ley.
En el ámbito provincial promueven la radicación en parques industriales del interior (hoy vacíos por la concentración del consumo en el AMBA y los altos costos logísticos), crédito de consumo vía Banco Provincia (Cuenta DNI) exclusivo para productos manufacturados por industrias y comercios bonaerenses, y reintegros del 10-15 % en compras con QR o débito, con inscripción previa para formalizar operaciones y aumentar la recaudación.
Además, solicitar al Consejo Federal de Inversiones (CFI) créditos subsidiados a 24-36 meses para capital de trabajo, reposición de stock y maquinaria de origen nacional/bonaerense, financiado con aportes de otras provincias que reciben coparticipación.
También, unificar habilitaciones y bajar tasas e Ingresos Brutos para productos bonaerenses, que pagan en cada etapa, a diferencia de los importados subvaluados. Finalmente, recuperar la obra pública chica (veredas, iluminación, escuelas), también con financiamiento del CFI.