Volver | La Tecla Informe Especial 6 de noviembre de 2026 EMPRESAS EN CRISIS

Luchan para no bajar la persiana

Las políticas nacionales y provinciales empujan a muchas firmas y comercios a su final. Las cámaras quieren ser escuchadas pero no logran atención. Críticas y propuestas en un contexto difícil

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