Volver | La Tecla Nacionales 5 de noviembre de 2026 CRISIS TOTAL

Escándalo en Paraguay: dicen que el presidente renunciado se vino a la Argentina

Opositores al gobierno dijeron que Santiago Peña habría tomado un vuelo a nuestro país luego de renunciar por el escándalo de Ueno Bank. El Congreso no trató su renuncia y quedó habilitada la vía del juicio político.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.