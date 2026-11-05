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Escándalo en Paraguay: dicen que el presidente renunciado se vino a la Argentina

Opositores al gobierno dijeron que Santiago Peña habría tomado un vuelo a nuestro país luego de renunciar por el escándalo de Ueno Bank. El Congreso no trató su renuncia y quedó habilitada la vía del juicio político.

Escándalo en Paraguay: dicen que el presidente renunciado se vino a la Argentina
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El escándalo suscitado en Paraguay por la crisis del Ueno Bank y la subsecuente renuncia del presidente Santiago Peña escaló en las últimas horas, cuando se cayó la sesión en la que el Congreso del país hermano debía tratar la dimisión del mandatario y quedó, así, habilitada la vía del juicio político.

Lo que suma aun más tensión es que legisladores de la oposición denunciaron que Peña habría abandonado su país para viajar hacia el nuestro. Lo hicieron en base a informaciones periodísticas publicadas en Paraguay, que afirmaban que Peña había sido visto en la Argentina.

En la Casa Rosada, sin embargo, dijeron que “hasta ahora no hay ningún registro” de un viaje del ahora expresidente paraguayo a nuestro país.

La versión entraña una similitud con algo que sí ocurrió recientemente: el paso por la Argentina de Flávio Bolsonaro en su camino hacia los Estados Unidos, horas después de perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio “Lula” da Silva y de haber sido intimado por la Justicia para entregar su pasaporte.

Esté donde esté, Peña deberá probablemente enfrentar un juicio político, ya que el Congreso no trató su dimisión.

“Se rechazó la renuncia de Santiago Peña y eso indica que vamos a juicio político. Haremos lo que dice la mayoría”, dijo el senador oficialista Santiago Leite.

Ever Villalba, también senador, pero de la oposición, calificó a Peña como “un delincuente” y subrayó que su partido, el Liberal Radical Auténtico, no va a apoyar el pedido de renuncia.

“El pueblo pide juicio político”, dijo.
 

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