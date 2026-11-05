Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de noviembre de 2026 OBAS Y MáS

La Plata mira a 2082 mientras el presente le pasa factura

Alak y Bianco presentaron un ambicioso plan para ordenar el crecimiento de la capital bonaerense, preservar el ambiente y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, los problemas de infraestructura, las zonas inundables, los loteos irregulares y las deficiencias en los servicios públicos exponen la distancia entre la ciudad que se proyecta y la que viven sus habitantes.

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