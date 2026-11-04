Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de noviembre de 2026 DEFINICIÓN

Kicillof tiró una indirecta a la interna por las reelecciones: “Se necesitan mayorías”

Sin hacer menciones explícitas, el Gobernador dijo que desea “que prospere” la iniciativa, pero señaló que para eso haría falta el apoyo de más legisladores. Dentro del propio peronismo, el Frente Renovador se opone.

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