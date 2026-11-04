Kicillof tiró una indirecta a la interna por las reelecciones: “Se necesitan mayorías”
Sin hacer menciones explícitas, el Gobernador dijo que desea “que prospere” la iniciativa, pero señaló que para eso haría falta el apoyo de más legisladores. Dentro del propio peronismo, el Frente Renovador se opone.
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó un mensaje a la interna del peronismo por el proyecto de devolverles a los intendentes la posibilidad de la reelección sin límite.
Ocurre que la iniciativa está empantanada por falta de un acuerdo amplio dentro del propio peronismo en la Legislatura. Y es que el massismo se opone a apoyarla. Claro: fue el Frente Renovador el espacio que impulsó la limitación de los mandatos de los alcaldes, hace ya una década.
“Yo espero que prospere”, dijo Kicillof ante una consulta de La Tecla, antes de la reunión del Consejo del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, que él mismo preside. Pero señaló que para lograr ese objetivo “hacen falta mayorías legislativas”.
“Yo no tengo reelección ni la estoy pidiendo. Pero, a nivel local, hay muchísimos países del mundo que, aun no teniendo reelecciones a nivel de provincias o estados ni a nivel nacional, la conservan a nivel local”, dijo el mandatario bonaerense. “¿Por qué? Porque el dirigente local es un dirigente cercano, porque su mandato tiene que ver con cosas que se pueden constatar fácilmente. Y porque, además, es un nivel de representación muy directo”.
“Nosotros hemos planteado nuestra posición al respecto. Obviamente, es un tema que necesita determinadas mayorías legislativas”, subrayó Kicillof, sin aludir directamente a ningún sector interno del peronismo. “De eso estamos hablando de cara a las elecciones del año que viene. Yo espero que prospere”.