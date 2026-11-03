Apps
Martes, 3 noviembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
OTRA VEZ

Madrid: la Policía desaloja sin disturbios graves la acampada de Sol

Un dispositivo de 400 agentes desalojó de madrugada a 334 personas de la Acampada 26S en la Puerta del Sol. Hubo dos detenidos por desobediencia y resistencia. La Delegación del Gobierno lo califica de “último recurso” una vez que la protesta perdió su carácter reivindicativo inicial, mientras los acampados denuncian uso de gas pimienta y agresiones

Madrid: la Policía desaloja sin disturbios graves la acampada de Sol
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

La intervención comenzó alrededor de las 2:50 de la madrugada del martes 3 de noviembre. Participaron 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal, apoyados por bomberos y servicios sociales.

La Delegación del Gobierno en Madrid, bajo la dirección de Pilar Trinidad, justificó el desalojo por la persistencia del asentamiento a pesar de dos requerimientos previos, la existencia de hechos presuntamente delictivos en el interior y el entorno de la plaza, y la alteración del orden público.

Según la Delegación, la finalidad reivindicativa de la protesta ya se había desarrollado y un número elevado de las personas que pernoctaban eran personas sin hogar. Afirma que la actuación se realizó “sin disturbios ni episodios de violencia” y bajo criterios de proporcionalidad.

La acampada se instaló el 26 de septiembre tras una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que falleció días después. Funcionaba con un modelo horizontal de comisiones. El pasado sábado varias de esas comisiones anunciaron su retirada para trasladar la movilización a los barrios y preparar una huelga general.

Un grupo residual permaneció en la plaza y, según algunas voces, se reorganizó en torno a los derechos de las personas sin hogar.Por su parte, la cuenta oficial de la acampada y varios participantes denunciaron una intervención “violenta” de las unidades antidisturbios, con uso de gas pimienta y golpes que habrían dejado heridos. Algunos aseguran que no recibieron aviso previo y que no se les permitió recoger sus pertenencias.

La Delegación rechaza estas acusaciones y mantiene que el desalojo se completó sin alteraciones violentas del orden público. Los servicios de limpieza del Ayuntamiento retiraron posteriormente lonas y tiendas, que se trasladarán a depósitos municipales.

Con este operativo finaliza la ocupación de la Puerta del Sol, que se prolongó 37 días y había recuperado el modelo de acampada del 15-M.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

PANORAMA

Milei mira al norte: por qué las elecciones en EEUU pueden complicar sus planes para 2027

Tras la derrota del bolsonarismo en Brasil, Javier Milei enfrenta la posibilidad de que su principal aliado internacional también pierda poder. 

NOTICIAS MÁS VISTAS

Cristina agitó su candidatura para el 2027 y en la Gobernación desafían con las PASO

Finde de asado, familia y la rosca de postre

Uno avanza, el otro espera: los proyectos de Salud de Kicillof en dos velocidades

Internaron a Julio Marini tras sufrir una descompensación y pidió licencia por 15 días

Escoba millonaria: Provincia licita la limpieza de edificios por $4.438 millones

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET