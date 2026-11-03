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FELICIDAD ABSOLUTA

Nació Jazmín, la segunda hija de Stephanie Demner y Guido Pella

La influencer y el extenista agrandaron la familia. Stephanie compartió en Instagram las primeras fotos de la beba y un emotivo mensaje de bienvenida. Jazmín es la hermana menor de Arianna

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Stephanie Demner y Guido Pella se convirtieron en padres por segunda vez. La influencer anunció el nacimiento de su hija Jazmín a través de Instagram, donde publicó las primeras imágenes de la recién nacida: los piecitos de la beba apoyados sobre la mano de su mamá, junto a la pulsera identificatoria del sanatorio.“Se agrandó el corazón, bienvenida BabyJaz, te amamos con todo nuestro corazón”, escribió en la publicación.

La pareja ya es madre y padre de Arianna, de cuatro años. El nombre Jazmín fue elegido a través de una aplicación en la que ambos marcaron sus preferencias hasta coincidir. Además, tiene un significado familiar: la madre y la hermana de Stephanie tienen plantas de jazmín, y es la flor favorita de su abuela. A Guido también le gustó por la conexión con la princesa de Aladdín.

Durante el embarazo, Stephanie documentó los preparativos, la cesárea programada y la decoración del cuarto de la beba, que incluye un mural de Disney pintado a mano. La publicación recibió cientos de mensajes de felicitación de colegas y seguidores.

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