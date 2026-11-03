El Trece redefine: Moria Casán se perfila como la sucesora de Mirtha Legrand

Mientras Mirtha Legrand continúa su recuperación tras meses fuera de la pantalla, El Trece trabaja en la programación de 2027. La ausencia prolongada de la diva habría acelerado las definiciones sobre uno de los espacios más emblemáticos del canal: las noches de los sábados.



Según versiones de la pantalla chica, la idea es mantener un formato similar al que se emite actualmente (encuentros gastronómicos o cenas), pero sin Mirtha Legrand. Juana Viale, que ha ocupado ese lugar durante la ausencia de su abuela, no continuaría como titular del ciclo en la próxima temporada.El nombre que suena con fuerza para tomar la posta es el de Moria Casán.



La propuesta contempla que la conductora se haga cargo de esas noches a partir de marzo de 2027, en un estilo tradicional de mesas con invitados. Además, trascendió el interés del canal y de Adrián Suar en sumar a Moria a distintos proyectos de radio y televisión.



Por el momento, El Trece no confirmó oficialmente ni la salida de Mirtha ni la incorporación de Moria Casán. Las versiones forman parte de las negociaciones y definiciones que se estarían desarrollando de cara al próximo año, mientras la histórica presentadora prioriza su descanso y recuperación.