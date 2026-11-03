José Luis Gioia recibió el alta tras un ACV isquémico

José Luis Gioia sufrió un ACV isquémico mientras grababa la segunda temporada de Menem, la serie en la que interpretaba al abogado del expresidente Carlos Saúl Menem. El episodio ocurrió en pleno set de filmación.



Primero fue atendido en la Clínica Nueva Azul y, ante la gravedad del cuadro, el 11 de octubre fue trasladado a la Clínica Suizo Argentina, donde ingresó a terapia intensiva.



El diagnóstico incluyó un ACV isquémico que le provocó pequeñas lesiones isquémicas y un cuadro de meningoencefalitis. Por la severidad del estado, los médicos le indujeron un coma farmacológico y lo mantuvieron con asistencia respiratoria mecánica durante aproximadamente una semana.



El 17 de octubre comenzó el proceso para despertarlo. Tras una evolución favorable, recibió el alta hospitalaria el 30 de octubre.Actualmente, Gioia se encuentra en la Clínica Alcla realizando rehabilitación.



El actor, de 73 años, tenía antecedentes cardiovasculares (colesterol elevado y colocación previa de stents). La producción de la serie debió reemplazar al actor y retirar las escenas que ya había grabado, porque no llegó a completar su participación.