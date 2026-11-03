Wanda Nara se prepara para filmar en Madrid

Wanda Nara sigue consolidando su salto al cine. Después del estreno en salas de ¿Querés ser mi hijo?, la comedia romántica que protagonizó junto a Agustín Bernasconi (con un desempeño discreto en taquilla), la película pasará a plataformas de streaming de la mano de Prime Video.



Al mismo tiempo, confirmó su participación en un reality show que se emitirá por Disney y mostrará su vida familiar junto a sus hijos y su pareja, Martín Migueles.



El paso más ambicioso de esta etapa sería el rodaje de una película en Madrid durante cinco semanas en marzo de 2027. Según versiones de la pantalla chica, ese proyecto le permitiría trabajar en el cine español, un objetivo que la China Suárez había señalado en varias oportunidades como uno de sus sueños laborales. Además lo cumplió de manera parcial en 2021 al grabar Objetos, junto a Álvaro Morte. En aquél momento circularon versiones sobre una posible mudanza a Madrid que nunca se concretó.



Poco después estalló el Wandagate. Desde entonces, la China Suárez no volvió a trabajar en España. Mientras Nara suma proyectos en el exterior y en streaming, la posibilidad de que pise un set madrileño vuelve a poner en primer plano la rivalidad que lleva más de cinco años en el centro del espectáculo argentino. Hasta el momento no hay confirmaciones oficiales de los detalles del rodaje español ni de la productora involucrada.